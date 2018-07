El cuarto festival de música negra La Grapa se celebra el 10 y 11 de agosto en El Muelle Víctor Velasco y Ana Hevia durante la rueda de prensa. / MARIETA Martha High será cabeza de cartel acompañada de JP Bimeini, Aretha Soul Divas y Watchout entre otras formaciones MARINA MARTÍN AVILÉS. Miércoles, 25 julio 2018, 01:34

La cuarta edición de La Grapa Back Music Festival será el viernes 10 y el sábado 11 de agosto en el Parque del Muelle.

Martha High, vocalista durante cuatro décadas de James Brown, es la apuesta fuerte de esta edición y actuará el sábado de noche junto a su banda, The Soul Cookers. Justo antes que ella, a las nueve de la noche, tocarán The Agapornis y la banda funk-soul The Slingshots. Los DJ Miguel Ángel Sutil, DJ Mosk y DJ Miguel Arias amenizarán la fiesta desde sus platos de mezclas entre actuación y actuación pinchando grandes éxitos blues o soul, algunos con vinilos originales.

Ana Hevia, concejala de festejos, presentó ayer el cartel de La Grapa 2018, con el que se inauguran los festivales musicales de agosto en Avilés, como La Mar de Ruido, Las Músicas o la Gran Gala de San Agustín, entre otros. «El parque del Muelle es la localización perfecta para el festival, por eso repetimos» comentó la concejala. Además, asegura que este año será mucho más «bailable y festivo» y que atraerá «a todos tipo de público, no solo a amantes de la música negra».

El festival comenzará el viernes, con conciertos a partir de las nueve de la noche. Serán Watchout, JP Bimeni y Aretha Soul Divas (grupo homenaje a Aretha Franklin) & The Silverblacks quienes pondrán ritmo hasta la madrugada. Los DJ Corao & Chofo y David Román acompañaran a estos grupos.

El sábado, además de High, actuarán Zulu Men con sonidos de Nueva Orleans. La sesión vermú del mediodía estará a cargo de Juno & Darrell, que mezclaran soul con música electrónica.

Como novedad de este año, habrá dj en el quiosco del parque entre concierto y concierto, y el sábado se incorpora al programa de otros años una sesión vermú y una actuación a las ocho de la tarde.

Víctor Velasco, uno de los organizadores del festival, se muestra «muy orgulloso de haber conseguido traer a Martha tras un año de negociaciones con su discográfica» y espera que el La Grapa tenga buena acogida pues «lleva mucho trabajo detrás». Ha agradecido también el patrocinio del festival por parte de grandes marcas, pero también de comercios locales gracias a lo cual se puede editar un libro-programa con información sobre cada grupo.

Edu Cano ha sido el responsable de diseñar el cartel de esta edición, «mezclando el concepto de las fachadas avilesinas con los nombres de los grupos».

La Grapa forma parte del programa musical de la concejalía de Festejos para agosto, con medio centenar de actuaciones programadas.