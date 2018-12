Cuatro transportistas acusan a ArcelorMittal de «vetarles» el acceso Afirman que llevan más de treinta años trabajando en la planta de Avilés como autónomos y anuncian movilizaciones J. F. G. AVILÉS. Sábado, 22 diciembre 2018, 01:58

Cuatro transportistas acusan a ArcelorMittal de vetarle su acceso a las instalaciones, anuncian movilizaciones y advierten que están dispuestos llegar a una huelga de hambre. Tienen entre 50 y 63 años, y aseguran que llevan más de treinta trabajando en el transporte interno de la multinacional como autónomos, integrados en una sociedad denominada ATC Cobitrans «que Arcelor nos obligó a crear».

Los trabajadores aseguran que la empresa «sacó a concurso el contrato y se lo adjudicó a otra empresa. Ahí no entramos». El problema, añaden es que la nueva contratista «está dispuesta a emplearnos y Arcelor no se lo permite. Dice que no nos dejará entrar, y no sabemos por qué. Siempre hemos cumplido. Participamos en la inundación de la acería LDIII y en el reciente incendio de baterías, y en ambos casos recibimos felicitaciones»,

El contrato concluye el 31 de diciembre. «A nuestra edad ya nadie nos va a contratar, no pueden dejarnos en la calle así, sin mas», aseguran los trabajadores, que ayer comenzaron a repartir folletos informativos en el acceso principal a la factoría. También han convocado una concentración para el próximo día 26.