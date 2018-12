«Las cuentas aumentan el gasto y paralizan Avilés», señala el Partido Popular

El Partido Popular expresó ayer su rechazo frontal a la propuesta presupuestaria del PSOE. «Es un presupuesto basado en la subvención que aumenta el gasto y paraliza la ciudad. Sube los impuestos, la inversión es raquítica y no fomenta el empleo. Es más de lo mismo, cuando Avilés necesita una vuelta de calcetín», argumentó su portavoz, Carlos Rodríguez de La Torre, que no presentará alternativa. «Habría que cambiarlo entero, y en cualquier caso ya está cerrado con los mismos que lo apoyaron el año pasado», dijo en clara referencia a los tres concejales no adscritos.

De la Torre aseguró que el capítulo de inversiones «está por debajo del 5% del total y se sustenta únicamente en el Plan DUSI, promovido por el PP», mientras que las partidas destinadas a fomentar el empleo «disminuyen un 9%, situándose por debajo de los 400.000 euros. Seguimos sin saber nada de la Agencia de Captación de Inversiones, no se contemplan actuaciones en materia de promoción económica y tampoco se hace una apuesta clara por el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) ni por el Parque Tecnológico, que existe únicamente gracias al sector privado sin que el Ayuntamiento haya hecho apuesta alguna, salvo apropiarse del trabajo ajeno». En este punto, reclamó mejoras en los accesos «para que no sigan de espaldas a la ciudad».

En cuanto a los impuestos, «la subida del IAE penaliza al comercio y a las empresas. Aunque digan que no también sube el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) a la vez que se mantienen las plusvalías». El portavoz popular también se refirió al precio del transporte público, «el más caro de Asturias», a la «falta de iluminación, debido en parte a que cada vez hay más locales cerrados como consecuencia de la nula política de promoción del comercio», y a los actos del quinto centenario del nacimiento de Pedro Menéndez de Avilés. «Sólo se le dedican 14.000 euros, mientras que se reservan 217.000 a distintas actuaciones de cooperación internacional. Una vez más los prejuicios ideológicos de la izquierda local han logrado que Avilés pierde una oportunidad única de promocionarse como destino turístico ligado a la historia y promoviendo que los avilesinos sigan viviendo de espaldas a su pasado».

Esther Llamazares, secretaria general de la junta local, puso el acento en las ayudas a la eficiencia energética y a la rehabilitación de fachadas. «Entre ambas suman 220.000 euros, una cantidad ridícula y más aún teniendo en cuenta que el 43% de las viviendas con más de cincuenta años están en mal estado. Las subvenciones que podría recibir una comunidad de propietarios serían inferiores a las tasas que le cobraría el Ayuntamiento», dijo al respecto.