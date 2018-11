'Un cuerpo en algún lugar' llega al ciclo Off del Niemeyer Fran Cantos y Luis Sorolla interpretan la obra 'Un cuerpo en algún lugar'. / LVA Gon Ramos trae mañana a Avilés la historia de una búsqueda del amor tras el éxito de 'Yogur piano', Premio Godoff a la Mejor Dramaturgia C. R. AVILÉS. Jueves, 22 noviembre 2018, 03:14

Gon Ramos estrenará 'Un cuerpo en algún lugar' mañana viernes en el ciclo Off del Centro Niemeyer. Interpretada por Fran Cantos y Luis Sorolla, es la historia de la búsqueda del amor sin descanso a lo largo de los años y las ciudades. La función comenzará a las 20.30 horas y las entradas cuestan quince euros.

Esta historia propone una ruptura que rompe con la inmediatez que impera hoy en día en la sociedad, cuestionando los tiempos necesarios para encontrar lo inevitable: «Ya hace exactamente un año, siete meses y once días que salí de casa. Tú te fuiste hace todo eso más tres días y dos horas. Las habitaciones donde me quedo parecen más grandes ahora y hay más silencio. Veo que tus ventanas, tus posibles ventanas por donde voy caminando siguen cerradas y con las persianas bajadas y que las plantas están casi hechas ceniza. He movido muebles, neveras, levantado coches, tirado paredes a martillazos, mudanzas, peleado en sótanos para poder seguir buscándote. Por fin mi cuerpo me sirve de algo. Cada vez pienso menos, pero ahí sigues».

El madrileño Gon Ramos estudió interpretación en el 'Laboratorio teatral William Layton', pero continuó su formación como actor en Buenos Aires con Claudio Tolcachir en la escuela 'Timbre 4', de dirección escénica con Guillermo Arengo y Blas Arreseigor y de dramaturgia con Mauricio Kartun y Ariel Barchilón. De vuelta en Madrid, no olvidó una de las enseñanzas más arraigadas en 'Timbre 4', la de no esperar llamadas sino poner en marcha el proyecto propio.

Así, aparte de 'Yogur | Piano', Premio Godoff a la Mejor Dramaturgia, escrita y dirigida por él, y en la que también forma parte del elenco, ha escrito 'Repita conmigo: Intimidad'. Como actor ha trabajado en 'El tiempo de soltar palomas', de la que también fue coautor, en 'El problema de la vida' de Fernando Rodil, 'Bodas de Sangre' de Federico García Lorca, 'O no reparaciones', de Florencia Suárez Bignoli, 'Llueve en Barcelona', de Pau Miró, 'Ángeles en América', de Tony Kushner, entre otras. También ha sido asistente de dirección de obras como 'Vago' y 'RES', de Yoska Lázaro, 'La razón Blindada', de Arístides Vargas y 'Un hueco', de Juan Pablo Gómez.