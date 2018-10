Los Culebrillas proponen convertir Galiana en el Sambódromo de Río Los Culebrillas durante su presentación. / OMAR ANTUÑA La peña concursa para convertirse en los nuevos Reyes de Goxu y la Faba con un Antroxu dedicado al carnaval brasileño S. GONZÁLEZ AVILÉS. Sábado, 27 octubre 2018, 02:19

La peña Los Culebrillas irrumpió hace tres años en el Antroxu de Avilés. Pese a su corta edad en el festejo quieren «ir a por todas» y por ello se han presentado al concurso para ser Reyes del Goxu y la Faba. Su propuesta pasa por estrechar lazos entre la ciudad y Brasil más allá del Centro Niemeyer.

«Brasil es el referente mundial del Carnaval y queríamos traer un trocito de esa fiesta a aquí», comentó ayer Carlos Pumares, representante de la peña, compuesta por unas treinta personas. De todos los antroxeros que la forman, una veintena participó ayer en la presentación de la candidatura en la Factoría Cultural. Un acto en el que dieron a conocer la línea argumental de su temática, que pasará por convertir la calle Galiana en el Sambódromo de Río de Janeiro, todo a ritmo de samba y batucada.

Los Culebrillas ganaron este año pasado el segundo premio del Descenso de Galiana y en 2017 el tercero. «Lo importante es pasarlo bien que para eso es el Antroxu. Si no salimos elegidos Reyes del Goxu y la Faba buscaremos el primer premio del Descenso», comentaba Pumares. En cuanto su propuesta, los disfraces no deben ser un problema. «Aunque haga frío eso no debe ser un impedimento para emular a los brasileños. Son solo unos días y hay que disfrutarlos al máximo y su llueve o nieva que esto sea Río de Janeiro nevado».ra la peña su temática «es una de las que abarca o da más juego por el amplio abanico de posibilidades de las que se presentan al concurso», indicó Pumares.