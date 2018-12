«La culpa es el motor de la existencia humana y está presente toda la vida» Fulgencio Argüelles, en Mieres. / JUAN CARLOS ROMÁN Fulgencio Argüelles. Escritor El autor asturiano presenta su última novela 'El otoño en la casa de los sauces' hoy, a las 19.30 horas, en el Aula de Cultura de LA VOZ EVA FANJUL AVILÉS. Martes, 4 diciembre 2018, 03:45

Desde su publicación en septiembre, la novela 'El otoño en la casa de los sauces' está recibiendo el beneplácito de crítica y público. Una historia llena de acción en la que un adinerado empresario, que padece una enfermedad terminal, reúne en su casa a los integrantes de un antiguo comando terrorista del que formó parte. Un entretenido relato que aborda la culpa y el remordimiento a través de un grupo de personajes sometidos a una auténtica catarsis. Esta tarde su autor, Fulgencio Argüelles, presenta este libro en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, acompañado por Alberto Piquero, colaborador de este periódico. El acto tendrá lugar a las 19.30 horas en el Centro de Servicios Universitarios.

-La novela 'El otoño en la casa de los sauces', surge de una obra teatral previa. ¿Por qué decidió retomar el argumento?

-Yo tuve que escribir una obra de teatro para un grupo al que pertenecía y lo primero pensé fue en una catarsis griega. Así que se me ocurrió reunir a todos los personajes por un pasado trágico anterior y que ahí se debatieran entre ellos. La obra teatral es más superficial y no ahonda en la historia de los personajes. Eso me dio pie a aprovechar ese trabajo ya hecho que consideré que no estaba bien aprovechado, y me apetecía profundizar en la historia y en la personalidad de los personajes.

-En esta novela usted aborda la culpa y el remordimiento.

-La culpa es el motor de la existencia humana, evidentemente. Desde que somos pequeños, en cada cosa que hacemos siempre nos queda esa duda de si lo hacemos bien o mal y como lo que tenemos alrededor son sistemas educativos, familiares y sociales perfectos, a veces esos sistemas cometen el error de inducirnos a la culpa y hacernos que nos sintamos culpables desde bien pequeños. Es algo que en algunos acasos se puede convivir pero que, en otros, provoca desequilibrios importantes.

-La obra también habla de la muerte, un tema al que nuestra sociedad suele dar la espalda.

-Existen muchos signos del rechazo a afrontar la muerte como parte de nuestra existencia. Por ejemplo, la ubicación de los tanatorios lo más lejos posible de las ciudades, que las muertes tengan lugar en los hospitales y no en las casas. Yo creo que esto es un error, porque morir es inevitable y la muerte es necesaria para la vida. Yo pienso que a los niños había que explicárselo desde pequeños, para evitar que se produzcan duelos traumáticos cuando uno no acepta la muerte como algo natural.

-¿Está satisfecho con la acogida que está teniendo la novela?

-Sí, la verdad es que parece que está funcionando muy bien. Ha recibido muy buenas críticas y lo que me hacen llegar desde las librerías con las que tengo contacto también son muy positivos. Está yendo más rápido que mis últimas novelas como 'El palacio azul', que hace un mes sacó su novena edición. Mis libros son de desarrollo muy lento porque no tienen ningún apoyo de marketing y se van dando a conocer por el boca a boca y a través de los talleres de lectura que organizan algunas librerías. Así te vas haciendo con una serie de lectores fieles que te garantizan una o dos ediciones.

-Eso tiene mucho mérito.

-Sí, la verdad es que hay muchos escritores en mi misma circunstancia. Hay un grupo de gente privilegiada que tienen unos apoyos publicitarios fuertes y se visibilizan en los medios, pero el resto, como yo, dependemos de los lectores fieles y de la labor de los libreros para dar a conocer nuestras obras. Lo cierto es que cuesta mucho sacar una edición y los que sacamos más de una edición somos cuatro.

-¿Cómo recomienda que los lectores acerquen a su novela?

-Pues con ganas de disfrutar de una novela entretenida, sin temor. Que no les eche para atrás que términos como la muerte o el terrorismo, porque está cargada de acción e ironía.