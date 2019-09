Cultura plantea dos propuestas como salida a la crisis del conservatorio Imagen de la reunión, celebrada ayer. / MARIETA Propone a los grupos políticos abrir un concurso para dotar todas las plazas de profesor o únicamente la de director, y pide consenso J. F. GALÁN AVILÉS. Viernes, 13 septiembre 2019, 00:57

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, lanzó ayer dos propuestas al resto de grupos políticos para resolver la delicada situación en la que se encuentra el Conservatorio Municipal Julián Orbón, un conflicto judicial abierto hace cinco años a raíz del nombramiento de Raquel García como directora, su posterior revocación y el relevo en el cargo por parte de Carlos Galán en comisión de servicios, cuya continuidad está en el aire.

Las propuestas se expusieron en el marco de una sesión extraordinaria de la junta rectora de Cultura sin que Alonso las hiciese públicas en aras a la «prudencia». En cambio Ciudadanos sí lo hizo. Según la concejala Sharon Calderón-Gordo, consisten en «convocar todas las plazas del conservatorio en un concurso de méritos o bien singularizar la plaza de director». En otras palabras, abrir un concurso para dotar todas y cada una de las plazas de profesor o únicamente la de director.

Lo que no ocultó Alonso fue su satisfacción. «He podido constatar una buena predisposición de los grupos políticos a dotar de estabilidad a la dirección del conservatorio. Creo que todos coincidimos en valorar altamente la calidad de este centro y asegurar el futuro de su dirección», manifestó la edil de Cultura. También hizo hincapié en que «cualquiera de las dos opciones que se han puesto sobre la mesa y la que finalmente se adopte tendrá que tener el mayor consenso posible por parte de la Corporación y ser trasladada a los delegados de personal de la Fundación de Cultura».

Vox es el único partido que hace pública su postura, convocar todas las plazas

Calderón-Gordo, por su parte, interpreta que el hecho de que se planteen dos opciones «que nunca se habían puesto sobre la mesa deja ver que las tomadas hasta ahora no fueron las mejores. Pero estamos contentos de que por fin se tenga en cuenta a la oposición y no se tomen decisiones de forma unilateral. Es importante que el gobierno entienda que las grandes decisiones deben ser consensuales con la oposición para conseguir la mayor estabilidad posible, tanto si se tiene mayoría absoluta como si no, como es el caso del gobierno local socialista».

Tania González, portavoz de Cambia Avilés, tampoco desveló las propuestas, limitándose a celebrar que finalmente «el gobierno socialista haya tenido a bien celebrar esta reunión gracias a la insistencia de la oposición». Esther Llamazares, la portavoz popular, se expresó en términos similares. «Lo que nos satisface es que se haya convocado esta junta», sin hacer más valoraciones.

Prioridad

Vox si lo hizo. Se decanta por la opción de abrir un concurso para convocar todas las plazas con el argumento de que «los funcionarios de carrera tienen prioridad sobre unos profesores que, aunque lleven muchos años y sean muy válidos, no sabemos como han llegado ahí». Si finalmente se adoptase la segunda opción, convocar únicamente la plaza de director, «velaremos para que el proceso se haga con la máxima transparencia y ecuanimidad», subrayó su portavoz, Arancha Martínez.

El conflicto estalló tras la jubilación de José María Martínez en el curso 2013-014. Raquel García, profesora del centro, ganó el concurso convocado por el Ayuntamiento y fue nombrada directora, decisión posteriormente revocada por mandato judicial por vicio en las bases. Cultura nombró entonces a Carlos Galán director en funciones, desplazado desde Madrid en comisión de servicios. El pasado junio un fallo judicial daba por finalizada su función atendiendo a la denuncia del sindicato USIPA en una sentencia que también reprende la gestión del Ayuntamiento por la «manifiesta irregularidad» de haber superado el tiempo de contrato de una comisión de servicios.

Según la ley, el puesto de director debe ser ocupado por un funcionario de carrera, función que no cumple ninguno de los profesores del centro, y ha de ser miembro de la comunidad educativa.