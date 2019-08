Cultura recurrió al contrato verbal al quedar desierto un concurso de adjudicación Conferencia en el Palacio Valdés de la oceanógrafa Sylvia A. Earle, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2018 / MARIETA Cambia Avilés estudiará «a fondo» una situación que considera «que no tiene pase ético y veremos si legal» C. DEL RÍO AVILÉS. Miércoles, 28 agosto 2019, 00:47

La concejalía de Cultura defendió ayer la legalidad de los contratos verbales que el Consejo Consultivo del Principado ha declarado nulos y explicó que se recurrió a ellos porque apremiaban los plazos tras quedar desierto el concurso público para la contratación del servicio de mantenimiento y asistencia técnica de espectáculos.

Cultura explicó que el 5 de octubre de 2017 se abrió un procedimiento al que se presentaron tres empresas que no obtuvieron el visto bueno de la mesa de contratación. Según recoge el acta, se consideró que «las huellas electrónicas y los archivos electrónicos» de las mismas no era «coincidente». En consecuencia, se acordó por unanimidad «proponer al órgano de contratación la inadmisión de las proposiciones». Con esta situación y dado los plazos de la administración pública, «se tramitó un procedimiento negociado sin publicidad, tramitación anticipada» que adjudicó el concurso que había quedado desierto para el mantenimiento y asistencia técnica de espectáculos en las instalaciones de la Fundación Municipal de Cultura a la empresa Eulen S. A. en febrero de 2018. Justifica que la prestación del servicio «se consideró esencial e inaplazable al ser un contrato para la prestación del mantenimiento de instalaciones» como la Casa Municipal de Cultura o el teatro Palacio Valdés, entre otros.

El Ayuntamiento subraya que este contrato negociado sin publicidad «se inició con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público», por lo tanto, es legal. Extremo que no discute en ningún momento el Consejo Consultivo del Principado que, de hecho, lo que afea son los encargos verbales entre el 13 de junio y el 31 de diciembre de 2018 por valor de 102.390, 94 euros.

Cambia Avilés ya ha anunciado que estudiará «a fondo» una situación que considera que «no tiene pase ético y veremos si legal». La concejala Llarina González trasladó que la «concejala de Cultura está demostrando una habilidad estrepitosa para saltarse leyes que solo encajan con su código ético». «Las leyes están para cumplirlas aunque no nos gusten y su historial es bastante penoso en términos judiciales», en referencia a las diferentes sentencias sobre el nombramiento del director del conservatorio Julián Orbón. «Ahora descubrimos una nueva irregularidad: la concatenación de contratos verbales, cuando la Ley de Contratos, en su artículo 37, establece que no se podrán hacer salvo en caso de emergencia, que no el caso». «Es una aberración», remarcó.