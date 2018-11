La Cumbre de Beijing en el retrovisor Jornada inaugural del Foro Solidario celebrada ayer en el Palacio de Camposagrado. / PATRICIA BREGÓN El XV Foro Solidario, dedicado a la igualdad de género, recuerda el trabajo que queda por hacer C. DEL RÍO AVILÉS. Martes, 6 noviembre 2018, 02:27

La igualdad de género es el quinto de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por las Naciones Unidas y el elegido como eje del XV Foro Solidario de Avilés que ayer, en su inauguración en el salón de actos de la Escuela Superior de Arte, puso en valor los avances conseguidos sin olvidar la importancia de seguir trabajando por una igualdad que «no ha alcanzado ningún país del mundo, ni siquiera los estados de derecho como nosotros», advirtió Yasmina Triguero, vicepresidenta de la Federación Asturiana de Concejos y que, junto a la alcaldesa de Avilés Mariví Monteserín, introdujo un acto que contó con las intervenciones de la activista indígena guatemalteca Aura Lolita Chaves por videoconferencia y de la periodista Montserrat Boix. El grupo Batuko Tabanka, formado por mujeres de Cabo Verde, cerró el acto.

La periodista de RTVE, Montserrat Boix, promotora de la página web 'Mujeres en Red' y editora con perspectiva de género en Wikipedia, renegó del «'recentismo'» en el análisis del movimiento impulsado bajo las etiquetas #Metoo y que algunos autores definen ya como la 'cuarta ola del feminismo'. En un ejercicio de justicia histórica, Boix se retrotajo hasta el papel desempeñado por mujeres como Eleanor Roosevelt, Hansa Metha, Minerva Bernardino y Shaisha Ikramullah en la redacción de alguno de los artículos fundamentales de la Carta de los Derechos Humanos, firmada en 1948.

Boix repasó un camino con nombres propios no siempre conocidos y reivindicó la Cumbre de Beijing de 1995 como la «declaración fundamental y la base (en favor de la igualdad) que todavía no se ha superado». No solo eso, sino que desde entonces «no se ha hecho otra porque las organizadoras temen que haya una involución».

Si la situación para las mujeres del mundo occidental tiene amplio margen de mejora, aún es mayor en el caso de las comunidades indígenas de América Latina, tal como reflejó la activista Aura Lolita Chaves, exiliada en España tras haber sido víctima de varios atentados.

En su discurso ecologista y antiimperialista, acusó al gobierno de Guatemala de «racista y genocida, al servicio de los intereses de la oligarquía y de las empresas» y aseguró, en referencia a la caravana de hondureños hacia Estados Unidos, que los pueblos indígenas «no tenemos ningún sueño americano porque tenemos nuestro propio modelo de vida (en armonía con la Madre Tierra)», pero los gobiernos de esos países «no nos dejan levantar la voz».

Síguenos en: