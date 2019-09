«Cumplimos todos los requisitos para impartir estudios de máster» Carmen Álvarez-Rúa, en un aula de la nueva sede del centro. / MARIETA Carmen Álvarez-Rúa Directora de la Escuela Superior de Arte de Asturias «Hay que convencer al tejido empresarial del valor que aportan nuestros titulados para que se decida a contratarlos» J. F. GALÁN AVILÉS. Sábado, 28 septiembre 2019, 01:53

La rama de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Escuela Superior de Arte de Asturias que dirige Carmen Álvarez Rúa inicia el que será el primer curso íntegro en su nueva sede, un moderno edificio erigido en el PEPA. La larga espera concluyó a mediados del curso pasado, cuando se llevó a cabo el traslado. Queda pendiente la segunda fase, un edificio anexo que albergará los estudios que completan la oferta educativa del centro, los de Diseño, actualmente en Camposagrado. Entre ambos suman 230 alumnos, 170 en las dos especialidades de diseño (Gráfico y de Producto) y sesenta en las tres de Conservación y Restauración (Documento Gráfico, Escultura y Pintura). Carmen Álvarez-Rúa es la directora.

-Una escuela repartida en dos sedes. ¿Afecta?

-En algunos casos implica duplicidad de recursos, como bibliotecas o servicios administrativos, y a nivel de profesorado causa cierto trastorno, dado que algunos ejercen su labor en una y otra sede. Pero a los alumnos no les afecta.

-Es el primer curso íntegro de Restauración en la nueva sede. ¿Está completamente equipada?

-Queda pendiente completar el mobiliario docente, como mesas, armarios, sillas o pizarras. Está previsto que todo quede instalado antes de fin de año.

-¿Responde a las expectativas?

-Sí. Son espacios amplios y luminosos que permiten trabajar cómodamente. El edificio ofrece posibilidades de crecimiento, y se puede mejorar a nivel de equipamiento.

-El cambio de sede se ha traducido en un incremento de matrículas en Restauración.

-Los cierto es que sí, pero tampoco sabemos si se debe al efecto llamada que pueda tener el hecho de contar con una nueva sede. Lo que hemos notado es que titulados por el plan antiguo en la propia escuela han regresado para obtenerla nueva titulación de nivel superior, equivalente a un grado universitario.

-El acceso peatonal sigue en el aire.

-Es un asunto pendiente. Es cierto que cada media hora tenemos un servicio público de autobús, pero no tener un acceso peatonal directo con el centro de Avilés y con el Niemeyer es una pena.

-El consejero anunció en mayo la posibilidad de ampliar las titulaciones.

-Se trataría de ofertar estudios de máster dentro de las especialidades que ya tenemos, no de incorporar otras. Hay que tener en cuenta que en Asturias hay otros dos centros de enseñanzas artísticas superiores, la Escuela Superior de Arte Dramático, en Gijón, y el Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner, en Oviedo. Los tres conformamos una unidad.

-Gijón reclama una Facultad de Bellas Artes.

-A veces se hacen propuestas sin conocer bien lo que ya tenemos. ¿Qué es lo que se propone? Si se implantan estudios de Bellas Artes, que ahora no hay, entonces bien. Pero de Educación Artística sí hay, de calidad y en varios niveles. Cuando se plantea una facultad de Bellas Artes hay que definir muy bien de qué se está hablando, ver los recursos existentes en la comunidad y establecer una estrategia de futuro.

-¿Qué significaría para el centro ampliar los estudios?

-Dar un salto cualitativo importantísimo, reconocer que las enseñanzas artísticas de grado superior se consolidan en Asturias y alcanzar a un nivel de especialización que complementaría muy bien la oferta educativa que ofrece la escuela.

-¿Disponen de los recursos necesarios?

-Sí. A nivel de infraestructura la escuela cumple sobradamente todos los requisitos para impartir estudios de máster, con la salvedad de que sería necesario realizar un esfuerzo en contratación de profesorado. Es un camino que ya han recorrido en otras comunidades centros idénticos al nuestro, y funcionan muy bien. Tenemos capacidad, y estamos esperando que se normalice el funcionamiento de la Consejería de Educación para retomar ciertas cosas que quedaron pendientes de ejecutar en la anterior legislatura.

-¿Por ejemplo?

-Vamos a reclamar un decreto que regule el funcionamiento de los centros de enseñanzas artísticas superiores. El de ahora es de 2005, anterior a la ley orgánica actual, y no se adapta a la realidad de estas enseñanzas. Está basado en la Educación Secundaria, marco del que es necesario salir. Otra cosa importante que reclama el alumnado es que se establezca el procedimiento necesario para que nuestra titulación sea reconocida a nivel europeo sin convalidar nada. Otras comunidades ya expiden esta titulación. En ese sentido la nuestra está rezagada pese a que es esencial. Y hay un tercer asunto.

-¿Cuál es?

-De cara a los estudios de máster es importante que se convoquen oposiciones para estabilizar la plantilla docente de los centros de enseñanzas artística superiores. La actual situación no permite crear equipos estables ni abordar ciertos proyectos, y es un lastre del que hay que desprenderse. A ver si la nueva consejería atiende a nuestras reclamaciones. También es necesario que el Principado cree algún tipo de estructura organizativa específica para las enseñanzas artísticas, como en otras comunidades. En Asturias se encuentran diluidas en la Dirección General de Enseñanzas Profesionales, cuyo ámbito principal es la Formación Profesional. A nivel nacional también llevamos tiempo reclamando una ley específica de enseñanzas artísticas superiores, pero con esta situación política no hay manera de abordarlo.

-¿Cree que son una especie de hermana pequeña del sistema educativo?

-Más que nada por desconocimiento. Por eso somos lo que somos, porque no estamos ahí, no porque no ofertemos una formación para el futuro. Lo que hay que hacer, y en parte es responsabilidad nuestra, es darnos a conocer y convencer al tejido empresarial del valor que aportan nuestros titulados y los nuevos modelos de desarrollo empresarial vinculados a este tipo de titulaciones. El desarrollo de industrias creativas o vinculadas a la explotación y desarrollo de la cultura es un camino que ya han andado en otros países.

-¿Y en España?

-Hay comunidades que lo han entendido muy bien, como Valencia, recién nombrada capital del diseño para 2022. Está impulsando una reconversión de las estructuras industriales que apuesta muy fuerte por el diseño y crea empleo. Los titulados en escuelas como las nuestras están aportando a las empresas un elemento diferenciador, y en Asturias tenemos la masa crítica necesaria que puede ayudar a la reconversión de modelos industriales que necesita esta comunidad.

-A día de hoy ¿encuentran salida profesional en Asturias?

-En ese sentido estamos bastante satisfechos, sobre todo en Diseño, aunque no siempre esa salida está Asturias. Tenemos que trabajar codo con codo con las asociaciones profesionales para dar a conocer estas profesiones, de tal forma que las empresas conozcan los perfiles que ofrecemos y se decidan a contratar a titulados en Diseño para puestos que seguramente se están resolviendo con titulados que no han sido preparados específicamente para ellos.

-¿Y Conservación y Restauración?

-Me parece una profesión apasionante por la responsabilidad que tienen en la protección de nuestro patrimonio cultural, un bien que ofrece posibilidades de desarrollo económico importantes. Nuestra propuesta de máster va precisamente encaminada a proporcionar una especialización en gestión de patrimonio cultural, una vía de desarrollo importante que Asturias no puede desaprovechar.

-Queda pendiente ejecutar la segunda fase de la nueva sede pera dar cabida a Diseño.

-Desconozco si se ha avanzado en ello, no tenemos ninguna noticia.