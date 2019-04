El cura de Versalles acusa al hermano mayor de utilizar la parroquia «como su cortijo» Cuenca insiste en que la decisión de romper con la Hermandad del Cristo de la Verdad se debe a que organizó la procesión «sin contar con el párroco» S. G. Martes, 2 abril 2019, 21:18

El párroco de Versalles, David Cuenca, ha querido zanjar la polémica surgida en torno a la procesión de la Hermandad del Cristo de la Verdad y la Vida, que tiene su sede en la iglesia de Cristo Rey. Para el cura el hermano mayor de la entidad, José Villoldo, «no cuenta con la parroquia. Más bien pareciera que la utiliza a su mero antojo como si fuera un cortijo propio».

En un comunicado consensuado con el Arciprestazgo, Cuenca insiste en que se les da «permiso para salir y entrar en sus instalaciones para el desarrollo de la procesión del Domingo de Ramos, pero al no contar con el párroco para su organización ni horario, irá sin acompañamiento institucional y será el último año que se permita su salida desde Cristo Rey deVersalles». Esta decisión rompe las relaciones de la parroquia con la Hermandad del Cristo de la Verdad.

Cuenca lamenta toda la polémica surgida y resalta que «estamos en un periodo de creación de unidades pastorales y es necesario construir no generar división». Además, en el escrito se acusa a Villoldo de generar «división, enfrentamiento, conflictos y problemas». Sobre la procesión del Domingo de Ramos organizada por laHermandad, insiste en que se ha organizado sin contar con el nuevo párroco. «Han editado un cartel, le han dado difusión, pero en ningún caso han contado con el cura para la organización de horarios de la misma», lamenta.

Este no sería el único motivo que ha llevado al arciprestazgo a tomar la decisión si no que radican en ella otros aspectos como que «no tiene en regla los estatutos canónicos necesarios». El escrito de la parroquia explica que «en el año 2012, por cinco años, fueron aprobados unos estatutos 'ad experimentum', cuyo plazo ha sido sobrepasado ampliamente». Además, resalta que la Hermandad del Cristo de la Verdad «no pertenece, no forma parte de laJunta General y Central de Cofradías de Avilés».

En este sentido afirma el comunicado que «hace meses, en una breve conversación telefónica entre el nuevo párroco con el Hermano Mayor, se le comunica que haga el favor de poner en regla todo lo referido a la cofradía y no hizo caso».