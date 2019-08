Daorje garantiza la «máxima recolocación» del personal de baterías Los trabajadores concentrados ante las instalaciones de Daorje en la fábrica. / MARIETA Plantea una propuesta que el comité valora positivamente a la espera de que se concrete y hoy podría desconvocar las movilizaciones J. F. GALÁN AVILÉS. Viernes, 30 agosto 2019, 01:08

Daorje abre una puerta a la esperanza al personal de la subcontrata en las baterías de cok de Avilés. No se esperan despidos inminentes. La empresa participará en el progresivo apagado de la instalación, que se inicia este lunes y más allá de la fecha de finalización prevista, el 31 de diciembre, «su intención es buscar la máxima recolocación de la plantilla con medidas no traumáticas», manifestó Vicente Núñez, secretario de la sección sindical de Comisiones Obreras y presidente del comité, tras la reunión que ambas partes mantuvieron ayer.

Su valoración es positiva, con cautelas. «Es más de lo que esperábamos, pero quedan muchas cosas por definir. La negociación no ha hecho más que empezar». Continuará hoy, y se ha acordado formar una comisión de seguimiento que se constituirá la próxima semana. Con todo, las movilizaciones no se han desconvocado. El comité se mantiene en asamblea permanente en las oficinas de la empresa y tras la reunión de ayer se celebró la concentración de apoyo prevista, en la que participaron unos cien trabajadores, aproximadamente la mitad de los que emplea Daorje en baterías.

Según el presidente del comité, la empresa aseguró que un número no determinado de trabajadores serán asignados a las baterías de cok que construye Arcelor en Gijón, en las que se concentrará la producción de coke, con entrada en servicio prevista para antes de que finalice el año. También ofreció planes de formación, igualmente sin definir.

«Queremos que la empresa concrete. Que nos comunique cuántos trabajadores irán a las baterías de cok de Gijón, cuántos van a participar en el proceso de apagado de las de Avilés y hasta cuándo, a quién y a qué va dirigida la formación», puntualizó Vicente Núñez. Todas esas preguntas serán incluidas en un documento «que tenemos previsto entregar esta misma noche (por anoche) a la empresa. Esperamos recibir una respuesta mañana mismo (por hoy viernes) y si es satisfactoria podríamos estar en disposición de levantar la asamblea permanente y suspender las movilizaciones», precisó.

El domingo

La segunda está programada para primeras horas de la mañana del domingo, una nueva concentración ante las oficinas de la empresa en la multinacional, con la diferencia de que ya tendría carácter permanente. A día de hoy no hay paros previstos, si bien el comité señaló días atrás que podrían convocarse ya para la próxima semana si sus demandas cayesen en vaso roto. «Afortunadamente parece que no estamos en ese escenario, pero todavía hay muchas preguntas sin respuesta. Hay que esperar. Lo que nos han ofrecido es una propuesta genérica, y nosotros queremos que le pongan números y fechas, y que se recoloque a todo el personal, que no haya ni un despido», dijo al respecto el representante de los trabajadores.

La empresa aduce que a día de hoy desconoce los planes de Arcelor. «No saben cuántos trabajadores serán necesarios en el apagado de las baterías ni por cuánto tiempo, ni tampoco cuántos serán asignados a las de Gijón ni en qué fechas. Nos dijeron que Arcelor todavía no ha comunicado nada al respecto, que lo iría comunicando a lo largo de septiembre y que nos lo irán trasladando a nosotros», concluyó Vicente Núñez.

La incertidumbre no afecta únicamente los trabajadores de Daorje en baterías. Arcelor anunció meses atrás un «plan de reorganización» para todas las auxiliares que operan en las plantas de Asturias que aún no ha dado a conocer. Implicará recolocaciones, «pero no de todo el personal», manifestó un portavoz de la multinacional, que apela a la «realidad industrial que vivimos, con descenso de producción, cierre de las baterías de Avilés, apertura de otras en Gijón y parada de horno alto. Las actividades que realizan las empresas auxiliares son menos necesarias, y hay que reorganizarlas».

No todo son noticias negativas. Arcelor tiene previsto ejecutar en el último trimestre la segunda y última fase de la remodelación de la Acería LD-III.