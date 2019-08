Daorje inicia hoy las movilizaciones por los auxiliares de baterías de cok Una protesta de trabajadores de auxiliares de Arcelor en la portería de Avilés. / MARIETA El comité de la subcontrata inicia esta mañana una asamblea permanente, convoca dos concentraciones y no descarta paros J. F. GALÁN AVILÉS. Martes, 27 agosto 2019, 01:03

Los trabajadores de Daorje emprenden hoy martes movilizaciones ante la incertidumbre que planea sobre los doscientos trabajadores de la empresa que desarrollan su labor en las baterías de cok de ArcelorMittal en Avilés. De partida el perfil será bajo, a la espera de una solución que no tendría que demorarse. El lunes se inicia el progresivo apagado de la obsoleta instalación, y si bien los trabajadores de la multinacional serán trasladados a las nuevas baterías de Gijón, a otras dependencias fabriles o serán prejubilados, el futuro de los de las auxiliares sigue en el aire.

El comité de empresa de Daorje constituirá hoy una asamblea permanente en las oficinas de la empresa en Arcelor, lo que significa que permanecerá allí las veinticuatro horas del día «para que luego no digan que no queremos negociar». También suspende «toda actividad fuera de las horas de jornada mientras dure esta situación de bloqueo y de ausencia de información», y ha convocado para las cuatro de la tarde del jueves una concentración en el mismo escenario, en el entorno de la LD II, a la que están llamados todos los trabajadores.

Si no hay acuerdo, la segunda concentración se celebraría el domingo, ya durante veinticuatro horas, y a partir del lunes podrían llegar los paros, aún sin definir. «Para la próxima semana no descartamos nada. Ya llevamos esperando desde marzo, pero vamos a darles tiempo. Iremos de menos a más», manifestó Vicente Núñez, secretario de la sección sindical de CC OO y presidente del comité de empresa de Daorje Avilés.

Reorganización

La multinacional aún no ha hecho público su anunciado plan para «reorganizar» el trabajo de las subcontratas. Afectará no solo a las de baterías, sino a todas las que operan en las dos plantas asturianas, y las expectativas no son excesivamente halagüeñas. Arcelor ha dejado claro que la «reorganización» implicará recolocaciones «pero no de todo el personal», subrayó ayer un portavoz de la empresa. La propuesta será puesta sobre la mesa «en los próximos días» con el fin de ser negociada con las empresas auxiliares.

La multinacional esgrime que «nos encontramos en una realidad industrial distinta, con descenso de producción, cierre de las baterías de Avilés, apertura de otras en Gijón y parada de horno alto. Las actividades que realizan las auxiliares son menos necesarias, y hay que reorganizarlas».

Además de la situación de los trabajadores de baterías, el comité de Daorje apunta una segunda causa, la no subrogación de un trabajador de Locomotoras. La subcontrata ha sido asignada a la unión temporal de empresas, Constru Raíl.

Daorje es la principal de las aproximadamente treinta empresas auxiliares de Arcelor en Asturias. Los contratos que mantiene con la multinacional dan empleo a unos 1.500 trabajadores. Le siguen Jofrasa, de limpieza industrial y de locales, y Asturmasa, de transporte, con unos trescientos cada una. Fundada en 1974 por Daniel Alonso (el nombre es un acrónimo formado con las iniciales de sus tres primeros hijos), se integra actualmente en el Grupo Zima Corp, y además de en Arcelor también presenta servicios en otras grandes multinacionales de la comarca, como Asturiana de Zinc o Saint-Gobain Cristalería.