David Menéndez, barítono: «Cantar bien o muy bien no te da la llave del mundo laboral»

Los cinco alumnos de Marina Pardo están acostumbrados a cantar, pero este lunes aclarar la garganta y entonar esa pieza que seguramente llevaban preparada intimidó un poco más de lo normal porque quien se lo pidió fue el barítono David Menéndez, quien este lunes y el martes ofrece sendas clases magistrales en el Conservatorio Profesional Julián Orbón de Avilés. La prueba de voz no era un examen sino una forma de saber el nivel de cada uno y «ver hasta qué punto yo les puedo ayudar». Porque, como explicaba el cantante momentos antes de iniciar la primera de las dos sesiones, «este es un trabajo entre dos personas y no todo el mundo tiene la capacidad para ayudarte». De hecho, «hay un montón de gente cantando maravillosamente bien que no son alumnos míos ni de mis maestros».

La idea de David Menéndez era impartir una primera clase de técnica vocal y luego «contar ese tipo de cosas que no te cuentan en el conservatorio y que te encuentras luego en la vida laboral». Como, por ejemplo, que es importante tener un plan b. «Muchas veces el objetivo principal es llegar a cantar bien, pero llegar a cantar bien o cantar muy bien no te da la llave laboral. El trabajo depende de otra cosa, al final es una industria, tienes que estar preparado y tienes que poder enfrentarte a ello». En su caso, el plan b fue la docencia hasta que «por casualidad» se convirtió en cantante. «Las cosas vinieron un poco rodadas y por eso muchas veces lo que yo digo es que al final el objetivo es llegar a cantar lo mejor que puedas y cuando tienes un buen nivel a lo mejor puede ser que se dé el caso de que puedas vivir de ello y de repente tu hobby se convierte en tu profesión», explicó.

David Menéndez, una de las figuras más destacadas de la lírica asturiana y española, ofrecerá el jueves, a las 19 horas, un concierto junto a los alumnos con entrada libre.

