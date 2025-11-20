David Uclés, escritor: «Me siento muy abrazado por el público asturiano»

El próximo lunes, 24 de noviembre, David Uclés dialogará en el Centro Cultural Oscar Niemeyer de Avilés con Rodrigo Cuevas, dentro para una ... edición de 'Palabra' para la que se ha agotado todas las entradas. Será su última intervención pública antes de una operación de corazón, el miércoles 26 de noviembre; lo que supondrá un descanso de dos meses. «De las graves es la más sencilla, esperamos que no pase nada», comenta al inicio de la entrevista.

- ¿Cómo fue su residencia literaria en Gijón?

- Fue genial, maravillosa; un tiempo de trabajo y también de descanso. Estaba en la vorágine de gira y pude detenerme unos días para escribir. Me inspiró muchísimo. En la residencia traduje una parte de 'La península de las casas vacías' al asturiano y se publicará en el futuro.

- El lunes conservará con Rodrigo Cuevas con todo el aforo vendido. ¿Qué siente?

- Me siento muy abrazado por el público asturiano. Se vendió todo en unos pocos minutos. Todas las presentaciones que he hecho en Asturias se han llenado. De todas las tierras iberas, las asturianas son las que más me han abrazado. Sus dos festivales más importantes me han premiado. Siempre he recibido mucho cariño. Sabía que se iba a llenar el Niemeyer, pero no pensaba que las entradas se agotasen en una hora. Parte de la culpa también la tiene la presencia Rodrigo Cuevas.

- Habrá influido, pero si Rodrigo Cuevas fuese a hablar conmigo no creo que se hubiese llenado.

- Puede ser cosa de los dos. Somos muy parecidos, tenemos un perfil muy similar de tratar de rescatar las costumbres de la tierra. Los dos hemos tocado en la calle durante mucho tiempo. Tenemos un amor sobre lo tradicional muy grande.

- ¿Llevaránn algún tipo de guion?

- No, será una conversación improvisada. Será una conversación entre amigos delante de público. Él presentará la novela, pero yo también le haré preguntas.

- ¿Es cierto que escribir 'La península de las casas vacías' le llevó quince años?

- Sí. Empecé en 2009 y en 2011 registré unas quinientas páginas. No logré publicarlo y lo aparqué año y medio. Volví a escribir, registrarlo y mandarlo a editoriales. Así fue durante quince años. No fue un tiempo de escritura continua. Fueron quince años de reescribir, de intentar publicar, de registrar.

- ¿Cómo evolucionó la novela en ese tiempo? El autor no es el mismo

- Al principio hablaba de un Macondo ibero, de la historia del pueblo de mi abuelo. A mitad de camino consideré meter la Guerra Civil y que la sufriesen los personajes de mi libro. En los dos últimos años mi objetivo era hacer un mapa antropológico de todas las regiones del país. Es decir, que el lector al ir a las páginas de Cataluña lea cosas en catalán, platos catalanes, referencias de allí.. Y también con el tiempo alcancé una madurez que no tenía al principio.

- ¿En qué proyectos nuevos trabaja?

- Soy un poco como Richard Linklater, el director de 'Boyhood', que empieza a hacer películas y no te enteras hasta que lleva veinte años en ella. Llevo muchos proyectos desde hace años, no tanto como 'La península', pero si desde hace tiempo. En cualquier momento puedo sorprender con una novela que llevaba cinco años. Son varios proyectos que tengo avanzados.

-¿Cómo decide el proyecto que va entregar?

- Cada uno tiene vida propia. Hay un momento en el que está para publicar. En todos lo que se mantiene es el realismo mágico.

- 'La península' ha logrado un éxito mundial. ¿Le influye a la hora de escribir?

- Los proyectos en los que estoy trabajando están fraguados y esquematizados, incluso algunos casi terminados, antes del boom de 'La península'. Son más fieles a mi que al momento que me envuelve. Cuando empiece un proyecto de cero tendré que separarme de este momento, de las giras y de la fama que haya podido alcanzar.

- ¿Existe mucha presión de los editores sobre la segunda parte de 'La península?

- No, no; Siruela me da total libertad para la segunda parte. Ya la tengo estructurada y contará la postguerra. Cuando la termine, llegaré y diré: ya lo tengo. Pero tendrán que pasar cinco o diez años. Y Siruela lo sabe y me da esa tiempo. Pero aún tiene que pasar mucho tiempo.

- ¿El éxito de 'La península' se trasladó a tus dos novelas anteriores?

- Sí. Es lo que llaman efecto motor y es algo muy bonito. 'El llanto del león' es mi primera novela, es muy pequeñita, va por la tercera edición y 'Emilio y octubre' va por la cuarta.

- ¿El efecto motor sucede también en el exterior?

- Por ahora tengo doce ediciones firmadas de 'La península', pero ahora se están traduciendo y aún no se han publicado. Si triunfan en el extranjero podría suceder, pero por ahora sólo se traducirá 'La península'.

- 'La península' surge de vivencias familiares que llegan a muchas personas. ¿Cómo vive ese proceso?

- Construí la novela con personajes anónimos, aunque también hay personajes reales, para que cada lector encontrase en ellos a su abuelo, a su tío abuelo, a su padre. Ese efecto catártico se ha producido y es maravilloso. He recibido maravillosos de gente mayor que me dicen que es han podido volver a su infancia, de personas que leen el libro a su abuelo que está ingresado o que lo encuentran en él. También es porque algo un reflejo de un mundo rural que ya no existe o está desapariciendo. Pero yo feliz, porque es la mayor alegría de un escritor.