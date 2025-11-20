El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Imagen de archivo de David Uclés al inicio de su residencia literaria en Gijón. Arnaldo García
Estará en Avilés el 26 de noviembre

David Uclés, escritor: «Me siento muy abrazado por el público asturiano»

«El acto de Avilés será mi última intervención pública antes de operarme del corazón»

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Jueves, 20 de noviembre 2025, 06:54

Comenta

El próximo lunes, 24 de noviembre, David Uclés dialogará en el Centro Cultural Oscar Niemeyer de Avilés con Rodrigo Cuevas, dentro para una ... edición de 'Palabra' para la que se ha agotado todas las entradas. Será su última intervención pública antes de una operación de corazón, el miércoles 26 de noviembre; lo que supondrá un descanso de dos meses. «De las graves es la más sencilla, esperamos que no pase nada», comenta al inicio de la entrevista.

