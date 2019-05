«Debe haber un pacto de estado por la educación que nos dote de recursos» Javier Sarasola, en uno de los muros del colegio. / MARIETA Javier Sarasola | Director del Marcelo Gago El portavoz de los directores de los colegios públicos de Avilés analiza los retos de este grupo cuya meta es poner en valor la educación pública EVA FANJULEVA FANJUL AVILÉS. Domingo, 5 mayo 2019, 01:41

Javier Sarasola, director del Marcelo Gago, coordina el grupo de directores de los colegios públicos de Avilés. Esta iniciativa se puso en marcha en octubre de 2018 y aúna a los trece colegios de educación infantil y primaria de la ciudad y el centro de educación especial San Cristóbal. Los centros trabajan en común para promocionar la educación pública entre las familias avilesinas y desarrollan una campaña de divulgación de su oferta educativa y de servicios.

-¿Qué les impulsó a la creación del grupo de trabajo?

-Nos dimos cuenta de la buena sintonía que había entre los directores de los centros públicos. Compartíamos objetivos comunes y coincidíamos en el tipo de escuela que queríamos crear, los proyectos en los que participábamos. Así que un día le propuse la directora del Centro de Profesorado y Recursos de Avilés hacer un grupo de direcciones como los que hay de secundaria en otros CPR, para ver qué podía ir saliendo. La sorpresa es que acudimos todos los directores de la ciudad.

-¿Por qué se necesita promocionar la educación pública?

-Buscamos publicitar lo que tenemos de una manera común sin distinción de centro, cómo educación pública, y atajar el desconocimiento que creemos hay sobre nuestra oferta y servicios. De hecho, solo hay que ver el reparto de alumnado en Avilés, a diferencia de otros concejos, casi la mitad va a centros públicos y la mitad a concertados. Es importante aclarar que nuestro objetivo no es ir en contra de nadie sino hacer más visible lo nuestro.

-¿Tan grande es el desconocimiento de la oferta pública?

-Cuando hacemos las jornadas de puertas abiertas la gente te lo pregunta sorprendida: «Ah, ¿pero pueden venir los niños madrugadores a las siete y media de la mañana?». Pues claro, tenemos madrugadores. El Ayuntamiento facilita ese servicio. Cualquier niño puede venir desde las siete y media hasta las nueve, desayunado o no, y va a estar atendido. Y lo mismo con el comedor y las extraescolares.

-¿Y a qué cree que se debe este desconocimiento?

-No lo sé. Quizá predomina la idea de que en los concertados lo tienes todo, porque tienen guardería de cero a tres. A la pública llegan muchas familias que no han estado en guardería y su primer contacto con la escuela es en primero de infantil. Padres que no saben que, si lo necesitan, el pequeño puede estar desde las siete y media de la mañana hasta las seis de la tarde en el colegio.

--¿De ahí surgió la campaña de promoción de la educación publica?

-Sí. En las conversaciones del grupo, vimos claro que hay era necesario visibilizar los servicios de la educación pública. Así que hablamos con el Ayuntamiento y a partir de ahí surgió la idea de hacer un vídeo promocional en el que participasen todos los colegios. Todos los centros nos volcamos, repartiendo las tareas de manera equitativa por el bien común de los colegios públicos de Avilés, que es la marca de nuestro equipo. Tenemos pensado hacer un concurso entre todos los coles para sacar un logo.

--¿Qué fortalezas van a destacar?

-Sin duda la calidad e implicación del profesorado de la educación pública y luego, nuestro gran potencial que es la calidad de la atención a la diversidad y el fomento de la integración. Y todo ello gracias también a un excelente servicio de orientación de la consejería.

--¿Y cuáles son las debilidades a mejorar?

-Pues yo creo que hay seguir trabajando en la línea de la innovación que ya hemos empezado. La consejería está poniendo recursos y está apoyando porque lo que son las clases tradicionales hace mucho tiempo que están superadas, así que hay que seguir potenciándolo con nuevas tecnologías y con formación del profesorado. Y luego, la necesidad a nivel de los grandes políticos de crear de una vez un pacto de estado por la educación, que nos dote de estabilidad y recursos.

-¿Cómo abordan dentro del grupo temas como el acoso escolar?

-El año pasado se implantó un protocolo en Asturias mucho más ágil. En Avilés lo que hacemos siempre es la solución inmediata de los problemas, bien sea con las 'tutorías entre iguales', en la que los alumnos piden ayuda a otros alumnos o la vigilancia en los recreos y en los patios.

-¿Y en qué punto están ahora?

-Pues lo que empezó como una ayuda se transformó en una comunidad ya hora estamos viendo como crear proyectos educativos comunes. Por ejemplo, Llaranes tenía unos recursos de 'Aulas del futuro', y ahora varios coles de Avilés pasamos por Llaranes para formarnos y poder crearlas en nuestros centros. Otros trabajan la convivencia y lo último que hablamos es intentar sacar adelante un proyecto con la Agencia Espacial Europea para todos los colegios públicos de Avilés.