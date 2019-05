«Debemos recuperar valores como la humildad» Amparo Tomé. / LVA Amparo Tomé | Socióloga de la Educación «La colaboración genera personas trabajadoras, con una mayor responsabilidad y muy autónomos en su vida» F. DEL BUSTO AVILÉS. Domingo, 12 mayo 2019, 02:18

La socióloga de la educación, Amparo Tomé, participó ayer en las II Jornadas Buenos Tratos en las que se abordaron las formas de mejorar en la educación.

-Hablamos de buenos tratos, pero ¿de qué se trata?

-Ser consciente de que yo puedo facilitar la vida de mi grupo y ayudar a que consiga sus objetivos. La colaboración que aporta es con cariño, paciencia, con valores, disponibilidad, humildad...

-Son valores de toda la vida, pero no están de moda.

-Es cierto que no están al alza, pero debemos volver a ellos.

-¿Por dónde rompemos el círculo vicioso?

-A veces debe responder el profesional, a veces corresponde a la familia. Cuando más se relacionen las familias con el centro es mejor. Deben mantener un vínculo con el tutor, una relación con respeto y buena educación.

-¿Qué dificulta la reacción de las familias?

-El tipo de vida que llevamos no ayuda. Muchas familias tienen hijos porque toca, por una obligación social. No existe un compromiso con todo lo que significa la crianza y eso se nota posteriormente.

-¿Por ejemplo?

-Existe un reparto de papeles que no ayuda. Un progenitor va a ver al profesor y el otro no; no se trata de un reparto de funciones provocado por las circunstancias, sino que uno de los progenitores se aparta y eso influye en los niños.

-¿La escuela enseña y la familia debe educar?

-No debe ser así. La escuela enseña y debe educar algo. Las familias, sobre todo, educan y, a veces, enseñan. Al final debemos decidir si vamos por la colaboración o la competitividad.

-¿Qué diferencia existe?

-Cada uno genera un vínculo diferente. En la colaboración, todo el grupo llega en sintonía. En la competitividad, llegará bien el que triunfa, pero sólo puede ganar uno. En la colaboración prima la calma, la reflexión; mientras que si compites quieres ir más rápido. Y la rapidez genera muchos errores.

-¿Qué es mejor para el alumnado?

-Es mucho mejor para su desarrollo en la vida ser cooperantes. Les ayuda a ser constantes y responsables; personas con criterios y que han desarrollado buenas actitudes, con un mayor compromiso. También son personas muy trabajadoras, con una mayor responsabilidad y muy autónomos en su vida.