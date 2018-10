Una decena de blogueras prueban la ropa de temporada de El Corte Inglés Cuatro de las 'influencers' ayer en el centro comercial. / OMAR ANTUÑA El jueves habrá una sesión de fotos con modelos profesionales R. A. AVILÉS. Martes, 30 octubre 2018, 01:24

Son Alicia García, Ángela Felgueroso, Begoña Huerta, Yara Esteban, Vanesa Fernández... Aunque son más conocidas por sus blogs de moda y sus nombres de usuario en Instagram, donde acumulan miles de seguidores. Una decena de 'influencers' asturianas estuvieron ayer en El Corte Inglés de Avilés conociendo las colecciones de otoño-invierno y diseñando sus looks ideales para la temporada fría que viene en los próximos meses, como parte de las acciones promocionales de la cadena.

Ayer pudieron comprobar los nuevos modelos que distintas marcas han lanzado al mercado y con los que las clientas se pueden encontrar en las superficies de El Corte Inglés de Asturias, pero la propuesta no se acaba ahí. La segunda parte vendrá le próximo jueves, cuando modelos profesionales lucirán las combinaciones de ropa seleccionada por las blogueras y participarán en una sesión fotográfica en la sección de moda.

Al evento asistieron las responsables de Atrapada por las compras, Entre tul y margaritas, La Vie est Belle, Le Caprice by Izaro, Oh Yep!, Maria Fashion Look, Petite Robe Noire, Only Da Costaa, Un momento para mí y Moda en familia, todas ellas asturianas.