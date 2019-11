El 25-N, sin declaración institucional Sábado, 16 noviembre 2019, 01:27

El Día Internacional contra la violencia de género no contará este año con una declaración institucional del Ayuntamiento de Avilés, ya que el manifiesto cerrado anteayer en Castrillón no contó con unanimidad en el Pleno por el rechazo de Vox al texto. «Ampara una ley injusta», afirmó la portavoz de la formación, Arancha Martínez Riola, que considera además que los datos no mejoran pese a la inversión.