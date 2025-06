Declarado fortuito el concurso de acreedores de la constructora que dejó obras a medias

Ruth Arias Avilés Domingo, 22 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Juzgado de lo Mercantil Número 4 de Oviedo ha declarado que el concurso de acreedores de la empresa avilesina Grandastur, acusada por varias comunidades de vecinos de haber dejado obras a medias, principalmente instalaciones de ascen- sores en Asturias y Cantabria, fue fortuito, y no deliberado o debido a una negligencia por parte del empresario. La compañía, no obstante, aunque no ha sido considerada culpable de su insolvencia, sí deberá responder de sus deudas, aunque no indemnizar a los afectados por daños y perjuicios.

Ahora se abre una fase de liquidación en la que se subastaran los bienes que pudiera tener la empresa para tratar de atender a alguna de esas deudas contraídas, al mismo tiempo que el empresario verá suspendidas sus facultades de administración y disposición sobre su patrimonio.

Grandastur había dejado a medias o sin ejecutar trabajos que distintas comunidades de vecinos habían contratado para la instalación de ascensores o el arreglo de escaleras. Algunas de ellas se encuentran en el barrio avilesino de Versalles, donde algunas comunidades llegaron a pagar buena parte del importe de la obra por adelantado y los trabajos se iniciaron. De pronto, los empleados dejaron de aparecer y los vecinos se quedaron con sus rellanos al descubierto, ya que se trataba de colocar ascensores en la calle, y teniendo que contratar a una segunda empresa para finalizar el trabajo.

Varias de las comunidades afectadas se encontraban en Cantabria, donde fueron más beligerantes y llegaron a denunciar ante la justicia. El gerente de la compañía, sin embargo, nunca se presentó a declarar ni tampoco se le pudieron entregar las notificaciones.

Una veintena de comunidades

Se calcula que puede haber al menos una veintena de comunidades de vecinos afectadas por la 'fuga' de la empresa Grandastur, cuyos vecinos perdieron buena parte del dinero abonado en su momento. Además de Avilés, se tiene constancia de que la compañía dejó obras a medias en Castro Urdiales, Laredo, Santoña, Colindres, Noja, Ajo, Reinosa, Santander y Puente Viesgo, después de que hubiera sido recomendada para los trabajos por la empresa instaladora de los ascensores. Grandastur iba a ocuparse de la parte de albañilería y electricidad, pero su insolvencia motivó que no concluyese las obras comprometidas.

Ahora el juez ha fallado que esa insolvencia fue sobrevenida y que no se debió a conductas irregulares del empresario ni a una negligencia de carácter grave. Ahora las comunidades afectadas, lo mismo que los trabajadores y empresas subcontratadas a las que hubiera dejado cantidades sin pagar, deberán probar esas deudas mientras que se trata de convertir en dinero los bienes de la sociedad para tratar de satisfacerlas, cosa que parece poco probable.