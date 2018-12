El ex Deep Purple Glenn Hughes, a punto de agotar entradas en el Palacio Valdés El músico británico actuará en el Teatro Palacio Valdés el día 5 de abril a las 21 horas L. V. AVILÉS. Miércoles, 12 diciembre 2018, 03:34

El Teatro Palacio Valdés tendrá en la próxima primavera una cita con Glenn Hughes, considerado una de las grandes voces del rock de todos los tiempos, ofrecerá en la ciudad un concierto dedicado al repertorio clásico de una banda mítica, como Deep Purple.

El músico británico, que formó parte de uno de los grupos que dieron forma al heavy metal en los años 70 del pasado siglo, se encuentra inmerso en una gira mundial que en España cuenta con tan solo cuatro localizaciones: Madrid, Barcelona, Bilbao y Avilés. La cita de Avilés tendrá lugar el viernes 5 de abril de 2019, a las 21 horas en el Teatro Palacio Valdés.

La demanda de entradas desde su puesta a la venta ha sido tal que están prácticamente agotadas. A un precio de entre 15 y 30 euros, se pueden adquirir en los cauces habituales, las taquillas de la Casa de Cultura, los cajeros de Liberbank, el teléfono 902 106 601 y, de forma telemática, en la web de entradsa del Palacio Valdés en Liberbank.

Hughes interpretará canciones de álbumes históricos de Deep Purple, como 'Burn', 'Come taste the band' y 'Stormbringer', que la banda que dejó en 1976 firmó con él como vocalista y al bajo. Pero también temas clásicos de los considerados como cofundadores del heavy metal, himnos como 'Highway Star' o 'Smoke on the water'.

A sus 66 años, la trayectoria de Glenn Hughes cumple con los cánones de lo que se espera de una gran estrella de la música, a quien Stevie Wonder, su amigo, ha definido como el mejor cantante de rock blanco. Inició su carrera en la banda Trapeze a comienzos de los 70, y en 1973 se unió a Deep Purple, cerrando esta etapa tres años después, iniciando su carrera en solitario, con constantes colaboraciones, del nivel de Whitesnake, Gary Moore o Tommy Bolin. O como la que junto a Tony Iommi dio por resultado uno de los discos míticos de otra de las grandes bandas del heavy como es Black Sabbath, 'Seventh Star'.

Hughes es una de las mentes más prolíficas e incansables del rock, demostrado a través de proyectos como 'Black Country Communion', 'California Breed' o 'Hughes/Turner Project'. Con una voz capaz de manejar los más diferentes registros y colores, e influenciado en su música con reminiscencias que van del soul al funky, él se considera a sí mismo, ante todo, como un rockero.