La defensa del acusado del atropello en Piedras Blancas alega desconocimiento La fiscalía mantiene la petición de 17 meses de cárcel para S. C. S. por omisión del deber de socorro, mientras su letrado sostiene que o no fue el autor, o, en caso de serlo, no fue consciente de haber arrollado a la víctima

Borja Pino Oviedo Lunes, 1 de marzo 2021, 18:04 | Actualizado 18:16h.

Inexistencia o desconocimiento. Esas son las dos premisas en las que el abogado de S. C. S., el joven de 25 años acusado de haber atropellado en 2017 a una mujer en Piedras Blancas, abandonando después el lugar de los hechos sin prestarle auxilio, ha sustentado esta mañana la defensa, durante la vista oral celebrada esta mañana ante un Tribunal del Jurado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, en Oviedo. A juicio del letrado defensor, Javier Rubio, las pruebas aportadas no demuestran concluyentemente la autoría de su defendido, ni tampoco que, en caso de haber sido él el autor, fuese consciente de haber arrollado a la víctima, A. S. M. Unas conclusiones que se oponen tanto a las del ministerio fiscal como a las de la acusación particular, que insisten en la huída premeditada del escenario, y que mantienen su petición 17 meses de cárcel, e inhabilitación del derecho de sufragio pasivo.

Según el testimonio brindado por el propio S. C. S. en la vista, sobre las 21.40 horas del 13 de noviembre de 2017 circulaba al volante de un Renault Clío de color gris oscuro, matrícula 2529 BNS, por la avenida Eysines de Piedras Blancas, de regreso a su domicilio, sito en la avenida Galicia, desde el centro comercial ParqueAstur. A la altura del número 19, en un paso de cebra que se encontraba en verde para los vehículos, «sentí un golpe y se me dobló el espejo retrovisor derecho». Unos metros más adelante detuvo el turismo para comprobar lo ocurrido usando los dos retrovisores restantes, sin llegar a descender del coche, y, «al no ver nada, continué la marcha».

En el mismo lugar y hora, la víctima, A. S. M., que también testificó hoy, terminaba de cruzar el paso de cebra, en rojo para peatones, cuando «vi que venía algo sobre mí, y sentí un golpe muy fuerte». Pese a no recordar nada más de lo sucedido, el impacto la arrojó contra la acera, donde terminó tendida en el suelo, con fracturas de la cadera y pierna derechas, y traumatismo craneoencefálico con sangrado. Tras ser socorrida por varios viandantes, fue traslada al hospital San Agustín, donde permaneció ingresada hasta el 12 de diciembre, más otros 99 días recuperándose de las heridas, que le han dejado un dolor crónico en la cadera derecha y una cicatriz en la misma rodilla.

De nuevo en palabras de S. C. S., no fue hasta la noche del 14 de noviembre cuando tuvo constancia de lo ocurrido, al ver la noticia en televisión. Creyendo que podría haber sido el autor del atropello, acudió con su padre a la comisaría de la Policía Local de Castrillón. Este es, a juicio de su defensor, uno de los puntos clave de su inocencia. «Mi cliente pasó con el semáforo en verde, así que... ¿Qué sentido tiene que, de haber sido consciente, se hubiese marchado?», puntualizó Rubio al término de su exposición.

Por su parte, el tanto el ministerio fiscal, representado por la fiscal Belén Menéndez, y la acusación Particular, encarnada en la letrada Ángeles Álvarez, sostuvieron la acusación de elusión del deber de socorro tanto en los informes inmediatamente posteriores al suceso, como en el testimonio aportado esta mañana por los testigos citados. Todos coincidieron en que el vehículo fue un Renault Clío, y la mayoría afirmaron que su color era oscuro.

No obstante, dos de ellos aseguraron que el conductor, cuya descripción física responde a la del acusado, descendió del turismo y fue testigo de lo acontecido, algo que los demás, al igual que el mismo S. C. S., negaron. Así mismo, ninguno pudo precisar la matrícula del vehículo; uno de los peatones que acudió a socorrer a la víctima, Guardia Civil fuera de servicio en aquel momento, testificó en un principio que la matrícula podría ser de Oviedo, y terminada en 'CH', aunque no se mostró seguro. En ese sentido, el abogado de la defensa señaló que en Piedras Blancas existen hasta seis turismos Renault Clío de color gris oscuro, lo que lo convierte «en un modelo bastante común», y que uno de ellos, precisamente, presenta matrícula de Oviedo terminada en 'CH', lo que exoneraría de la autoría a su cliente.

El jurado, compuesto por nueve personas, emitirá su veredicto mañana por la mañana. Acto seguido, se conocerá la sentencia.