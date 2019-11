Las defensas les reprochan una escasa investigación sobre las obras Viernes, 8 noviembre 2019, 01:37

Los policías que declararon ayer se ratificaron en su informe de que las obras en la cafetería de las piscinas no se realizaron y que otras en Gozón tampoco fueron ejecutadas por la comunidad de bienes Ariel CB a pesar de haberlas cobrado, sino por otras empresas que el miércoles habían prestado ya declaración. Los abogados defensores exhibieron planos y fotografías para tratar de demostrar que las obras sí se hicieron, pero los agentes mantuvieron su versión, a pesar de que el jefe de la investigación reconoció, a preguntas de uno de los letrados, la existencia de cambios en el local de la piscina entre el plano de fin de obra de las instalaciones y la foto que ellos mismos hicieron años después. Para su afirmación se basaron también en la declaración del chileno Fabián Ariel, que habría dicho que no vio obras en la cafetería, pero una de las defensas recordó que, según su permiso de residencia, habría llegado a España cuando ya se habían efectuado y pagado. Los abogados de la defensa reprocharon a los policías además que no hubieran realizado más comprobaciones con otros planos de redes de servicios o mediciones de la barra, así como hablar con responsables de las instalaciones corveranas o el Ayuntamiento de Gozón.