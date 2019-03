El PP define la nueva Escuela de Arte como «una loa a la improvisación» Esther Llamazares y Pedro de Rueda, ayer ante la Escuela. / MARIETA Pedro de Rueda preguntará hoy en la Junta General por los accesos a la nueva sede y exigirá responsabilidades por el caso Niemeyer F. DEL BUSTO AVILÉS. Jueves, 21 marzo 2019, 06:33

El presidente de la junta local del Partido Popular de Avilés, Pedro de Rueda, preguntará hoy jueves, 21 de marzo, en la Junta General del Principado por los accesos y comunicaciones a la nueva sede de la Escuela Superior de Arte del Principado cuya puesta en marcha ha sido definida como «una loa a la improvisación» del gobierno.

«El prestigio de la Escuela se debe al esfuerzo y compromiso de sus profesores y el trabajo de los alumnos, no al gobierno asturiano», aseguró De Rueda que hoy mantendrá un debate sobre el nuevo centro en el parlamento asturiano. «El próximo lunes comenzarán las clases y el centro carece de cierre perimetral, lo más grave es el tema del transporte, donde se han improvisado las lanzaderas», aseguró De Rueda que citó las entrevista a la directora del centro publicada por LA VOZ DE AVILÉS el pasado domingo para reflejar la inquietud existente por la falta de un acceso peatonal seguro.

De Rueda recordó que la «política de improvisación» no se limita sólo a un tema tan importante como los accesos. «El proyecto se lanza en 2011 y, en 2019 aún está incompleto porque falta la segunda fase, la ampliación para concentrar los accesos, manteniendo ahora un derroche de recursos públicos. No tenemos noticias ni sabemos cuando será esa ampliación, lo que no deja de ser una falta de respeto a todos los avilesinos».

Pedro de Rueda también llevará hoy a la Junta General del Principado la situación del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer y preguntará al gobierno por su opinión sobre el juicio.

«Ahora mismo estamos viendo el juicio que permitirá conocer las responsabilidades penales de lo que ha sucedido», declaró el parlamentario, «pero seguimos esperando que alguna persona asuma responsabilidades políticas, con nombre y apellidos. En estos días del juicio, estamos viendo que el PSOE ejercía su poder y diseñó el Centro Oscar Niemeyer. Con el debido respeto a una persona ya fallecida, como Vicente Álvarez Areces, alguna responsabilidad debía tener. Está claro que se falló en la responsabilidad 'in vigilando', no hubo el debido control del dinero público. Por eso preguntaré al gobierno por su opinión sobre el juicio que se está celebrando», aseguró el parlamentario.