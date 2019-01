«Lo que define a las personas no son sus genitales, sino lo que está en su cabeza» Iván Rotella. / MARIETA Iván Rotella, responsable del Centro de Atención Sexual, defiende que «la familia debe entender que el menor transexual sigue siendo la misma persona» E. FANJUL AVILÉS. Jueves, 24 enero 2019, 03:10

«Uno de los aspectos más positivos de 2018 ha sido que las consultas sobre transexualidad realizas tanto por menores como por sus familias han aumentado exponencialmente», asegura el sexólogo Iván Rotella, responsable del Centro de Atención Sexual de Aviles (CASA).

Según explica, este notable incremento se debe a que «hace años estas chicos y chicas no identificaban qué les pasaba muchas veces hasta la edad adulta, pero ahora hay más discurso y visibilidad de esta realidad y se animan a pasar por el CASA y exponer sus dudas, también a participar en Diversex, un espacio en el que se expresan sin que nadie les juzgue».

Rotella destaca el importante papel de las familias de los menores transexuales, que acuden a este servicio municipal en busca de orientación e información. «Las familias suelen venir a saber qué es la transexualidad, muchas se sienten culpabilizadas y sin saber qué hacer. Aquí los tranquilizamos y les explicamos que se trata de un proceso biográfico de sexualización y que no hay nada malo en ello, que lo que define a las personas no son sus genitales si no lo que está en su cabeza», indica.

Destaca el interés de las jóvenes por detectar conductas tóxicas en las relaciones

Desde CASA también se orienta a las familias sobre los recursos públicos a su disposición como la Unidad de Tratamiento de Identidad de Género del Principado.

A pesar de todo, siempre hay algunas familias que «se cierran en banda y no quieren ni hablar del tema». Según Rotolla, estas familias deben entender que su hijo o hija «cambia su sexo y su nombre, pero sigue siendo la misma persona. Según el trato en la adolescencia tendremos un tipo de adulto u otro y una relación con nuestros hijos de una manera o de otra», apuntó.

Otro de los datos más destacados de la actividad llevada a cabo en el Centro de Atención Sexual de Avilés durante 2018 es el incremento observado en el número de consultas sobre la pareja. «Las chicas dan más importancia a las buenas relaciones de pareja y consultan cada vez más cosas que no van bien, quieren saber si lo que les pasa es una relación tóxica», asegura, Iván Rotella. Esto se debe, según Rotella, «al buen resultado de los programas de la Concejalía de Igualdad, como Educando los Buenos Amores».

También aumentan las consultas sobre el disfrute en las relaciones sexuales debido al desencuentro que parece existir al respecto ente chicos y chicas. «Las chicas se interesan por la pornografía porque quieren entender qué es lo que quieren los chicos. Y precisamente ese es el problema, que la referencia que ofrece el porno no es real y provoca muchas frustraciones», asegura Iván Rotella.