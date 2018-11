Denuncia la «falta de colaboración municipal» para cuidar de un perro abandonado

El pasado domingo Montse Martínez, vecina de Bayas, encontraba vagando por la localidad un perro. Tras comprobar con la Policía Local que no tenía chip, decidió poner carteles. Ante la infructuosa búsqueda de los dueños, recurrió al Ayuntamiento y, de nuevo, a la Policía Local. «Ambos se desentienden. Me dicen que lo vuelva a soltar a la vía pública. Es más, el concejal de Obras y Medio Ambiente me atendió y me dijo que era culpa mía por haberlo recogido, que ellos no iban a hacer nada», denuncia Montse Martínez, que reclama ayuda para seguir cuidando del animal. «Me puse en contacto con protectoras pero también están hasta arriba de trabajo», lamenta.