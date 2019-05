La CSI denuncia que Saint-Gobain «cerrará la planta de Avilés en el último trimestre» Trabajadores concentrados en una pasada huelga. / MARIETA Su secretario general, Ignacio Fuster, asegura que la «decisión se había fijado para 2020 pero se adelantó y ya se informó al Principado» FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Viernes, 31 mayo 2019, 01:10

La Corriente Sindical de Izquierdas denunció ayer que la dirección de Saint-Gobain ya ha aprobado el cierre de la planta de Avilés para el último trimestre del año. «La decisión se iba a aplicar a lo largo del próximo año, pero se acordó acelerar el proceso y cuatro días antes de las elecciones se avisó al Principado de Asturias», aseguró ayer Ignacio Fuster, secretario general.

Según la información de Fuster, en los próximos meses se facilitará la prejubilación a la salida de los trabajadores de más edad y no se renovarán los contratos eventuales. El grueso del cierre se aplicaría, asegura, a partir de septiembre.

«La medida ya ha comenzado a aplicarse y se está rescindiendo la producción a subcontratas», aseguró Fuster que confirmó la información «de fuentes del Principado que no puedo revelar, pero la decisión ya está tomada». De forma paralela, la multinacional decidirá no renovar el horno-float en Arbós, En Tarragona, en una decisión que ya se debía tomar y que está retrasando. «El cierre de Arbós no tenemos confirmado al 90%, no al 100% como en Avilés», aseguró Fuster.

De esta manera, Saint-Gobain trasladaría toda su producción a Marruecos, a la fábrica de Kenitra, donde en su zona franca se comienza a concentrar la producción de componentes de automóvil.

A lo largo de este año debería iniciar la actividad una fábrica del grupo PSA, además de atender la demanda de Renault en Casablanca. Marruecos se dibuja como un emplazamiento estratégico por su cercanía al mercado europeo y una normativa mucho más laxa en temas sociales y medio ambientales.

Las declaraciones de CSI se producen cuando los sindicatos con presencia en la empresa, Comisiones Obreras y UGT, estaban planteando una reunión con la nueva dirección del grupo en España para abordar el futuro de la planta de Avilés. Las previsiones no son nada halagüeñas, toda vez que la producción para este año se acercará a 1,2 millones de unidades, justo en el límite de rentabilidad, por lo que reclaman conocer los planes de futuro.