«No lo había denunciado nunca y no aguanté más» La víctima y su agresor, en una foto juntos realizada este año. / FACEBOOK M. F. V. M. F. V., la mujer amenazada y agredida por el hombre que se atrincheró en Coto Carcedo, denuncia que también ha hecho destrozos en su vivienda y busca testigos en las redes sociales A.SANTOS / J. F. GALÁN AVILÉS Lunes, 30 julio 2018, 12:03

«Ayer he tenido un altercado en Tierraastur de Avilés, había mucha gente allí que igual vio algo, y gente que me ayudó. El que me quiera ayudar ahora se lo agradecería, pasando por la Policía Nacional de Avilés, llamando a la Guardia Civil de Castrillón, o poniéndose en contacto conmigo para contar lo que vieron». Es el mensaje que ha publicado en las últimas horas en las redes sociales M. F. V., la mujer que recibió graves amenazas y fue agredida el pasado sábado por su pareja en al céntrico restaurante avilesino. El hombre huyó después y se atrincheró en la vivienda que compartían en Coto Carcedo, hasta que finalmente se entregó a la Policía.

LA VOZ DE AVILÉS-EL COMERCIO se ha puesto en contacto con la víctima, que confirmó el relato de lo sucedido en el restaurante publicado en exclusiva por este periódico. En cuanto a las lesiones que recoge el parte médico, asegura que «fueron en el brazo al intentar coger en mi bolso las llaves». Fue después de una acalorada discusión en la que el detenido, que fue enviado ayer a prisión por el juez por un delito de violencia de género, la amenazó e insultó. «Cuando empezó a llamar la atención me encerré en el baño y ya no quise salir. Me contaron que se puso muy violento».

M. F. V. explica que mantenían una relación de «poco más de un año» y denuncia que su pareja «también causó destrozos en la vivienda de Coto Carcedo, aunque pensé que serían más. Estoy pensando si denuncio esto o no, pero no tengo ganas de represalias». Lo que sí ha denunciado es el episodio de violencia de género del pasado sábado, algo que justifica de la siguiente forma: «No lo había denunciado nunca y no aguanté más».