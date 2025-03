La policía denuncia a varios jóvenes por una fiesta en un piso de la avenida de la Constitución

yolanda de luis Avilés Lunes, 14 de septiembre 2020, 09:59 Comenta Compartir

La Policía Local denunció este fin de semana, el sábado por la noche, a varios jóvenes que celebraban una fiesta privada en una vivienda de la avenida de la Constitución. Las denuncias fueron por ruidos y vibraciones acogiéndose a la ordenanza municipal en esta materia. Además, en el parque de El Quirinal también formalizaron cinco denuncias por causar molestias a altas horas de la madrugada.

Por otro lado, durante el fin de semana, los agentes pudieron comprobar la existencia de concentraciones de vehículos en la calle Somaly Man, algo que vienen denunciando los vecinos desde hace años. Allí controlaron varios vehículos y sus propietarios fueron denunciados por controlados y denunciados varios vehículos por incumplimiento de las condiciones técnicas reglamentarias, según informa la Policía Local.

En cuanto al cumplimiento de la normativa de prevención del coronavirus, desde la noche del viernes hasta la de ayer domingo, hubo tres denuncias a establecimientos hosteleros que no cumplieron el horario de cierre y 48 personas fueron denunciadas por no hacer uso correcto de la mascarilla o no llevarla.

Este fin de semana hubo cinco detenidos, uno de ellos un hombre de 48 años por causar lesiones en la mano con un cuchillo a otro varón de 26 años en la calle de El Carmen sobre las tres y veinte de la tarde de ayer domingo, se le imputa un delito de lesiones y otro de amenazas. Los otros cuatro fueron por delitos contra la seguridad vial en diferentes calles de la ciudad, tres por alcoholemia y un cuarto por circular sin el permiso de conducir, ya que lo tenía retirado por el juzgado.