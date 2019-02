«El deporte nos aporta mucho más que forma física a cualquier edad» Mercedes de Soignie y Alba García, en un momento de la charla. / FOTOS: OMAR ANTUÑA Alba García cree que tenemos un deuda pendiente con el deporte en general, y con el femenino en particular, que depende de la sociedad enmendar C. DEL RÍO Viernes, 1 febrero 2019, 02:58

«Si no encontráis un hueco a la semana para hacer deporte, estáis haciendo algo mal». Suena tajante, y tal vez lo sea, pero Alba García ya no se calla. Cree que tenemos un deuda pendiente con el deporte en general, y con el femenino en particular, que depende de la sociedad enmendar. Ella puso ayer su granito de arena (uno más) y pidió ayuda para seguir promocionándolo al público que acudió al Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS del que fue protagonista y en el que sobresalió un mensaje: «El deporte nos aporta mucho más que forma física a cualquier edad».

Alba García, que agradeció a la coordinadora del Aula, Mercedes de Soignie, la oportunidad de dar una charla sobre vida saludable en su ciudad, reconoció que lo que queda de una vida deportiva no son las medallas o los campeonatos sino «el aprendizaje». El mismo que, a lo largo de los años y sin darse cuenta, a ella la ha ayudado a afrontar los reveses que han llegado en forma de enfermedad. «Todo ha sumado en mi vida. Son experiencias que han constituido un aprendizaje fundamental muy aplicable a otros ámbitos más allá del deporte».

Reconoció que ella empezó por imposición paterna («en mi casa era obligatorio»), algo que ahora celebra, agradece y recomienda porque «a todos, a cualquier edad, nos aporta algo y cada uno va descubriendo sus necesidades». Señaló que en etapas infantiles «el deporte tiene que ser un juego» porque con su práctica «los niños aprenden a perder y a ganar, a trabajar en equipo con los deportes colectivos y a pelear por sí mismos, en los individuales. Yo aconsejo que prueben los dos», señaló.

Hizo, además, hincapié en el deporte femenino. «Tenemos que quitarnos de la cabeza eso de 'deportes niños y de niñas'. Apuntadlos a lo que quiera, da igual que sea fútbol, ballet o rugby. Que prueben y que sean ellos los que decidan. Lo único que yo miraría es que sea un deporte en el que los entrenadores les enseñen a través del juego», recomendó. Añadió que de niños «no hay diferencias físicas y pueden competir en igualdad de condiciones».

En la adolescencia, Alba García recordó que el cambio físico de las niñas «lo viven también a nivel emocional». «Hace que duden, que no valoren su cuerpo, que se comparen. Es una etapa cruel en la que el deporte hace que se quieran, se valoren y se pongan objetivos. Y, para todos, que se alejen de las cosas nuevas que parecen con la adolescencia como la fiesta y el alcohol, que nos distraen de la disciplina y estudios», afirmó.

En este punto, la entrenadora quiso reflexionar sobre un «problema grave» que ocurre en estas edades, cuando «la mayoría de las niñas dejan de hacer deporte». Confesó que por más que había preguntado aún no tenía una respuesta, pero sí consideró que «como sociedad tenemos la tarea difícil de motivarlos en esas edades» y que no abandonen un deporte. Reclamó, también, referentes como deportistas y entrenadoras en las que puedan mirarse en esas edades. En esta etapa, García sí sugirió buscar «entrenadores con sensibilidad hacia estos cambios y empatía, que muchas veces no se tiene».

Ella distingue una tercera franja de edad, entre los 25 y los 40 años, «la mía», señaló. La época en la que aparecen los primeros trabajos, la independencia personal, incluso los hijos y, con ellos, el «no tengo tiempo». «Eso es mentira. Y si es así, lo estáis haciendo mal. Si no lo tienes, lo tienes que tener. Tienes que encontrar un rato, algún momento de la semana, para moverte y hacer deporte: caminar, correr, hacer paddle o subirte a la elíptica en casa», indicó.

Los motivos para buscar ese momento apelan al bienestar personal. «Cuando hablo con las mujeres que entreno me dicen que es su día de escape, el momento que tienen para ellas porque se olvidan de todo», un relajante natural. Asimismo, pidió desterrar de una vez por todas la creencia de que no se puede hacer deporte durante el embarazo. «Es todo lo contrario. Es saludable para las mujeres y los niños. Siempre bajo supervisión médica y con entrenador. El deporte tiene que ser muy suave, más aeróbico, algo de trabajo de fuerza, con cuidado del suelo pélvico», indicó.

Por último llegó a la edad que, a base de oírlo, ha denominado '¿Dónde vas con tu edad?' y cargó contra el consejo de que 'con tres días a la semana tienes suficiente'. «¡Pues no! Eso lo dejamos para los noventa. Es increíble, esta edad es como la edad de lo prohibido».

Una vez convencidos, la entrenadora es consciente de que cuesta empezar. Por eso, hay que ser metódico y aconsejó planificar el dónde, el cuándo, el cómo y cuánto deporte se va a hacer. «Eso hay que escribirlo todos los domingos. Y hacerlo». Los beneficios no tardan en llegar.