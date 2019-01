«El deporte ayuda a ordenar las ideas, tomar decisiones y mitigar el estrés» La atleta Alba García protagonzia esta tarde el Aula de LA VOZ. / MARIETA Hoy, a las 19.30 horas, en el Aula de Cultura de LA VOZ , la deportista avilesina dará consejos prácticos a las mujeres para incluir con éxito el deporte en la vida diaria Alba García Atleta EVA FANJUL AVILÉS. Jueves, 31 enero 2019, 03:03

Hacer deporte a cualquier edad para ganar salud y calidad de vida. Este es el mensaje que Alba García, atleta avilesina campeona de España en diferentes categorías, lanza a las mujeres de todas las edades. Esta tarde en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, la deportista impartirá la conferencia 'Deporte para todas', en la que ofrecerá consejos prácticos para incluir la práctica deportiva en cualquier etapa de la vida de la mujer. La cita es a las 19.30 horas, en el Centro de Servicios Universitarios en La Ferrería.

-Invita usted a hacer deporte a cualquier edad, aunque muchas personas se lo proponen pocas lo consiguen ¿hay alguna fórmula para lograrlo?

-Claro que a veces no es fácil. Hay muchas personas que se ven sin tiempo por el trabajo, la familia, y demás responsabilidades, pero siempre es posible conseguir u ratito para hacer algo de ejercicio, lo principal es proponérselo y empezar.

«El deporte es algo más que correr kilómetros o adelgazar, debemos disfrutarlo día a día»

-¿Cuál es el primer paso?

-El problema es precisamente dar el primer paso, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Lo cierto es que romper con la rutina del sedentarismo es muy difícil. Por eso mi principal objetivo es dar una charla desde un punto de vista más práctico en la que, además de hablar de beneficios de la actividad deportiva, sobre todo en lo que se refiere al bienestar emocional, pueda ofrecer a los asistentes consejos y trucos prácticos y útiles para lograr incorporar la rutina deportiva a la vida diaria.

-¿Puede adelantarnos alguno de esos consejos?

-Lo mejor para empezar es marcarnos unas pautas, organizarnos un tiempo, el que sea y cumplirlo. Hay que intentar hacer algo que nos guste y pensar además en el ejercicio como algo que se disfruta, no solo en el medio para conseguir un fin.

-Habla usted de deporte para todas las mujeres y a cualquier edad.

-Sí, y en cada etapa reporta beneficios físicos y emocionales importantísimos. A las niñas pequeñas les sirve para jugar y empezar a desarrollar una disciplina, a las adolescentes las aleja de un montón de influencias negativas, las centra en los estudios y les enseña a valorar su cuerpo. En la edad adulta esto es muy importante porque la práctica deportiva te permite valorarse y conocerse a una misma.

-Además de los beneficios físicos del deporte, usted destaca los emocionales. ¿Cuáles son?

-Son muchos y muy grandes. Da igual la práctica deportiva que elijas, el tiempo que dedicas a hacer ejercicio es un tiempo que te dedicas a ti y eso nos hace sentirnos mejor. Es evidente que los problemas que uno tenga están ahí y no se van a ir, pero el deporte nos va ayudar a ordenar nuestras ideas y a tomar decisiones y mitigar el estrés.

-Usted padece artritis reumatoide y sigue haciendo deporte. Muchas personas con enfermedades reumáticas, por ejemplo, se ven muy limitadas a la hora de hacer ejercicio, ¿qué les diría?

-Que lo intenten porque con las enfermedades pasa lo contrario de lo que pensamos y no hay enfermedad que no mejore con el deporte. Todo el mundo tiene que hacer ejercicio, por supuesto con orientación y adaptándonos a cada situación. No hablo de correr. Cuando yo tengo un brote tampoco puedo hacerlo, pero hay que buscar otras opciones como pasear o nadar.

-Usted se define como perseverante y optimista ¿Qué otro valor considera importante para lograr superar dificultades y alcanzar objetivos?

-El principal para mí es la motivación, que no dura siempre y hay que alimentarla. Así que, como digo, hay que disfrutar del proceso cuando empezamos y no frustrarnos si no lo conseguimos siempre. El deporte tiene que ser algo más que correr un número determinado de kilómetros o ayudarnos a adelgazar cierta cantidad de kilos lo importante es hacerlo día a día, cuidarnos y sentirnos realizados.