El deporte extraescolar no evita el sobrepeso entre los alumnos avilesinos Un estudio de la Universidad concluye que el 10% de niños de sexto de Primaria es obeso pese a que el 73% hace ejercicio | Las familias animan a los escolares porque creen que es bueno para su desarrollo, pero algunas admiten no tener tiempo para estas actividades

«Asistimos a un problema social de una relevancia notable a nivel global, una cuestión de salud pública que numerosos autores y autoridades a nivel internacional como la OMS no han dudado en calificar de epidemia». Así arranca el estudio que han llevado a cabo Daniel Fernández Argüelles y Javier Fernández Río, de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Oviedo. Un estudio que no hace más que dar la razón a esa primera reflexión: el 38,6% de los niños presenta sobrepeso. Un 10% de ellos es obeso. Es más: el peso medio de los escolares está muy cercano al sobrepeso.

El estudio se llevó a cabo durante el año 2017 y los resultados han sido recientemente publicados. Los datos se tomaron de 377 alumnos de sexto de Educación Primaria de todo los centros públicos de Avilés. La edad media que tenían era 11 años y medio. Los autores no solo querían constatar ese problema, sino ver qué relación tenía con la práctica del deporte como actividad extraescolar, con el tipo de familia y con el nivel socioeconómico. Y lo cierto es que el ejercicio físico no está evitando el problema. Porque pese a que el 73% de los niños realiza deporte fuera del horario escolar, nos encontramos con ese 38,6% de sobrepeso. Explica Daniel Fernández que sí han podido observar una ligera tendencia hacia que los escolares que realizan deporte extraescolar «presentaron valores medios inferiores que aquellos que no lo hacen», aunque el resultado estadístico no fue suficientemente significativo.

Dónde, cuándo, cómo 377 alumnos de sexto de Primaria de Avilés. Se hizo durante 2017. Se utilizó un tallímetro de pared y una báscula profesional y cuestionarios homologados. Índice de masa corporal Un 2,4% presenta bajo peso; un 59% normopeso; un 28,6% sobrepeso y un 10% obesidad. La media fue de 20,7 kilos, teniendo en cuenta que 21,04 ya es sobrepeso. El peso más bajo detectado fue de 13,55 kilos y el más alto, 43,3. Actividad física extraescolar El 73% de los escolares encuestados practica extraescolares deportivas. El 72% de ellos está federado (la mayoría, chicos). Motivaciones Los niños hacen deporte básicamente porque les divierte. Las familias creen que es bueno para su salud y su desarrollo.

Influye más, a la vista de los datos, la situación socioeconómica de la familia: «Los niños inmersos en ambientes deprimidos tienen un mayor riesgo de padecer sobrepeso y obesidad». Eso influye más que el género y que la práctica de ejercicio.

La cuestión es que «por desgracia, el sistema educativo español no cubre la cantidad de actividad física que requieren los niños y adolescentes». Eso, junto «al sedentarismo en las horas extracurriculares, provoca que los jóvenes no realicen la suficiente actividad física diaria».

Pero la cuestión es que el 73% de los alumnos consultados sí realizan actividades deportivas extraescolares. Y de ellos, llama la atención que el 72% están federados, es decir, compiten en sus distintas disciplinas. En este punto, Daniel Fernández llama la atención sobre un aspecto: entre los federados, el 72% son niños y el 28% niñas. «Ellos prefieren competir».

¿Qué les lleva a practicar esos deportes? ¿Cuál es su motivación? Era otra de las preguntas a las que el estudio quería buscar respuesta. Pues bien, la principal es el «disfrute», seguido de la salud, de los aspectos sociales del ejercicio y, finalmente, la apariencia. Es decir, los niños hacen deporte principalmente porque les divierte.

¿Y la familia? ¿Qué papel juega? «La familia ejerce una influencia como modelo de cara a que los niños practiquen deporte extraescolar». El hecho de que alguno de los progenitores practique actividad física «incrementa las probabilidades de que el niño lo haga, aunque hay que tener en cuenta que no es una relación causa-efecto». Las familias tienen sus propias motivaciones para inscribir a los hijos en estas extraescolares. La más repetida es que consideran que es bueno para su salud y desarrollo (en 113 casos así lo aseguraron). Eso, seguido de que es algo que le gusta al niño, de los beneficios que supone para sus interacciones sociales y, finalmente, por los valores que consideran que transmite el deporte, aunque en este punto el investigador considera que «erróneamente se siguen atribuyendo al deporte valores innatos que en realidad dependen de otros factores, como puede ser el estilo de enseñanza que utiliza el entrenador».

Finalmente está la pregunta inversa. ¿Por qué sus hijos no hacen deporte en horario extraescolar? La respuesta más escuchada es «por falta del tiempo del niño». «Este argumento -dicen los autores del estudio- bien podría rebatirse preguntándoles si en realidad los estudiantes de sexto de Primaria tienen una carga horaria excesiva de tareas y actividades en el tiempo de ocio, o por le contrario es una problema de motivación hacia la actividad física». El segundo argumento es que el niño no encuentra un deporte que le guste y, finalmente, admiten los padres que se debe a su propia falta de tiempo.