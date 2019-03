«El Descenso de Galiana me alucina» Sara Vega (Massiel) en el centro, rodeada por Adrián Gómez (Baby Shark), Julia Brage (Marisol) y Elena Álvarez (Britney Spears). / MARIETA Los 'Jarra y Pedal' abren el carnaval avilesino como reyes del Goxu y la FabaTras la coronación de esta tarde, dominarán el antroxu más musical ataviados como Marisol, Britney Spears, Baby Shark y Massiel EVA FANJUL Viernes, 1 marzo 2019, 07:02

Jóvenes , creativos, divertidos y apasionados de la fiesta y el antroxu, los miembros de la peña Jarra y Pedal se convirtieron en los reyes del Goxu y la Faba este año con su propuesta de música antroxera como tema central. Ahora solo piensan en que Avilés disfrute y en contagiar a otros chavales para que tomen el relevo generacional de la fiesta.

-¿Cómo surgió Jarra y Pedal?

-Pues un día tomando una cerveza con un amigo dijimos: «¿Por qué no hacemos un artilugio chulo para salir?» Entonces nos planteamos cómo reunir a más gente y empezamos con amigos de amigos.

-Vamos, una acción en cadena.

-Eso es, empezó uno diciendo: «Pues yo aviso a esta chica», y otro: «Ah, y yo a este chico», y así nos pusimos en marcha. De hecho nos conocimos en la nave del descenso.

-Eso es empezar la casa por el tejado.

-Pues sí, tal cual. Primero nos pusimos a trabajar juntos y luego ya nos hicimos amigos.

-Y el segundo año ya reyes.

-Es que nos gusta mucho el antroxu. Empezamos en plan de broma, luego vimos que era mucho trabajo, pero le pusimos ganas.

-Es una peña pequeña y además de gente muy joven.

-Sí, la verdad somos solo ocho y todos estamos entre los 18 y 23 años.

-¿Por qué propusieron la música como tema?

-Porque vale para todas las personas, tanto para jóvenes como para adultos y también señores mayores. Abarca todo lo que te puedas imaginar. En cualquier lado, en cualquier fiesta, siempre hay música... y también puedes disfrazarte de lo que quieras, de tu tema favorito, de un cantante...

-¿Qué pasó cuando les eligieron?

-Pues cuando nos lo confirmaron no nos lo creíamos. La verdad es que estaba muy ajustado y nos sorprendió mucho.

-¿Y mereció la pena presentarse?,

-Sí. Es mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero luego lo pasas bien. Y presta mucho ver a la gente que se disfraza del tema que elegiste o estar en las tiendas y oír que buscan disfraces relacionados con la música.

-¿Y cómo es su artilugio para el Descenso?

-Se llama 'Tu cara me ye conocía', una parodia del concurso 'Tu cara me suena'. Y lo elegimos porque cada uno tenía sus gustos musicales y en este podemos actuar todos.

-¿Qué personajes aparecerán?

-Está Lola Índigo, Ariana Grande, el Chiquilicuatre... y todo lo que te puedas imaginar.

-¿Qué tiene el antroxu de Avilés que atrae a tantas generaciones?

-Yo creo que la clave es el Descenso, que une mucho y que da la oportunidad de hacer peñas, y al final es esa unión lo que le da ese espíritu. Y al ser una ciudad pequeña es todo más familiar.

-Y, ¿cómo es el ambiente en el taller del Descenso? ¿Hay competencia sana?

-Sí, sin duda hay muy buen rollo, aunque mucho pique también. Nosotros lo pasamos bomba, la verdad.

-¿Animan a los jóvenes a que se apunten al Descenso?

-Sí, que se animen que esto es una pasada. A mí no me gustaba el Descenso y míreme ahora, me alucina todo lo que se siente cuando bajas, lo bien que lo pasamos, el ambiente, y con un artilugio hecho por ti. Además, de nosotros depende el futuro del antroxu de Avilés.