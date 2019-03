Desconvocan la huelga en Saint-Gobain tras alcanzarse un principio de acuerdo Trabajadores de la cristalera colocando una pancarta. / MARIETA Los sindicatos aseguran que la dirección ha adquirido una serie de compromisos y la decisión ha de ser ratificada en asamblea J. F. GALÁN AVILÉS. Miércoles, 27 marzo 2019, 06:27

El comité de empresa de Saint-Gobain Cristalería ha suspendido las dos jornadas de huelga, paros de cuatro horas por turno, programadas para hoy miércoles y mañana jueves tras alcanzar ayer un principio de acuerdo con la empresa que ha de ser ratificado por los trabajadores. La asamblea se ha convocado para mañana jueves, a las once de la mañana y las cinco de la tarde.

«La dirección asume una serie de compromisos que consideramos fundamentales, tanto relativos a la subcontratación, para no derivar trabajo a la empresa externa, como al cumplimiento del convenio, por ejemplo en lo que al calendario de vacaciones se refiere», manifestó Jesús Moro, presidente del comité. En todo caso matizó que la huelga «está suspendida, no desconvocada», extremo que precisa el visto bueno de la asamblea. De hecho las dos últimas jornadas de las diecisiete previstas en el calendario, el próximo sábado y el 3 de abril, no se han suspendido.

La negociaciones se rompieron definitivamente el 13 de febrero, después de que los sindicatos Comisiones Obreras y UGT reiterasen su negativa a ceder en ninguno de los puntos básicos, como traspasar carga de trabajo de personal de plantilla a contratas o «asumir por la vía de hechos consumados cambios en el articulado del convenio».

La huelga parcial comenzó al día siguiente, 14 de febrero, y desde entonces se han celebrado otras ocho jornadas, días 19 y el 23 de febrero y 1, 7, 11, 16, 20 y 23 de marzo. Según los sindicatos el seguimiento fue absoluto.

El conflicto se produce en un año en que las previsiones de Saint-Gobain para Avilés apuntan a un incremento de la carga de trabajo mientras se consolidan las inversiones realizadas el pasado año en la línea de auto. «Nuestro objetivo es mantener el empleo», manifestó ayer Moro, que mostró su satisfacción por el a cuerdo alcanzado ayer con la dirección de la empresa.