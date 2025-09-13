Cristina Del Río Avilés Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El teatro Palacio Valdés acogió ayer la presentación del libro 'Teatro Palacio Valdés. Templo de las artes escénicas', escrito por el periodista Luis Muñiz, en un acto en el propio coliseo que sirvió también para rendir homenaje a una sociedad que se movilizó para recuperar su teatro y a unos políticos que supieron estar a la altura. Se cumplían 125 años de la colocación de la primera piedra de un edificio que, impulsado por la burguesía de principios del siglo XX, cerró sus puertas tras la Guerra Civil y pudo haber desaparecido, como señaló el responsable de su rehabilitación, el arquitecto Mariano Bayón, pero gracias al compromiso y empuje de toda una ciudad fue posible salvarlo y, lo más difícil, convertirlo en una referencia en el panorama nacional gracias a una programación ininterrumpida desde hace 33 años.

Explicó Luis Muñiz que la idea del libro surgió hace poco más de un año dentro de un proyecto más amplio en el que está trabajando sobre el fenómeno teatral en Avilés. Pero «descubrí el esplendor del teatro y me di cuenta de que aquí había un libro». Ese esplendor no es solo el que está a la vista de cualquier espectador o de aquellos que se apuntan a las jornadas de puertas abiertas que muestran además otros espacios habitualmente no accesibles, sino también de otras zonas como la cubierta a las que tuvo acceso libre. Ya lo había dicho la alcaldesa Mariví Monteserín momentos antes: «Me entusiasmé en cuanto Luis vino a verme a presentarme el proyecto por el rigor con el que trabaja» y eso le dio vía libre para recorrer y fotografiar todos sus espacios.

El libro tiene vocación enciclopédica y se divide en cinco capítulos: Un sueño burgués, el cierre y abandono, la rehabilitación, el álbum de fotos (550 instantáneas) y un apéndice. Es, en palabras de Monteserín, «un libro imprescindible para nuestra ciudad».

Mariano Bayón celebró que no se le haya dejado «ni un momento de querer» y recordó tanto su implicación personal en la rehabilitación como la de muchas personas anónimas.