«Un día de estos tendremos una desgracia en Miranda» La maleza invade los viales. / OMAR ANTUÑA La asociación de vecinos se considera «olvidada» por el Ayuntamiento y pide más limpieza y seguridad vial FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Viernes, 31 agosto 2018, 01:24

Miranda también existe y la asociación de vecinos de la parroquia reclama al Ayuntamiento que mantenga un mínimo de inversiones y mantenimiento. «Nos comentaron unas posibles mejoras cuando se presentó el cuarenta aniversario de la Arrozada y los cincuenta años de la revista, pero aún no hemos visto nada», comenta Félix Rodríguez, presidente de la Asociación de Vecinos de Miranda, «la alcaldesa nos dijo que vendría a hacer una visita después de las fiestas para conocer la situación del barrio y las necesidades. Entonces, se las podremos explicar sobre el terreno».

Alguna de las reclamaciones no son precisamente nuevas. Es el caso de la pista polideportiva de la avenida de Asturias, justo delante del Colegio Luisa Marillach. Hoy en día, la cancha es un rectángulo asfaltado, con canastas desvencijadas y poco más. No es el mayor de los problemas. Situada en la rasante de la calle, los turismos aparcan en ella con total libertad. Y en más de una ocasión, los jóvenes no pueden hacer deporte, asegura Rodríguez.

«Nos gustaría que estuviese aislada, protegida con una valla para que no se pudiese aparcar y los chavales pudiesen jugar siempre. Y aprovechar para arreglarla y que fuese una pista en condiciones», apunta Rodríguez.

Otra de las necesidades que vienen reclamando desde hace años es la construcción de una marquesina en la parada de autobús de El Alfaraz, en las inmediaciones de la carretera Grado-Avilés. Además del transporte público, también el transporte escolar utiliza esa parada. Y la falta de una marquesina genera molestias en los días de lluvia y frío.

Félix Rodríguez también reclama más bancos para el parque de El Alfaraz. En general, para la parroquia, pero considera que en la zona verde de la urbanización son más necesarios. «Es un espacio que está muy bien y a la gente mayor le gusta ir. Sin embargo, nos comentan que no salen porque hay pocos bancos. El Ayuntamiento tendría que estudiar si se puede colocar alguno más para que los mayores bajen y aprovechen los días con buen tiempo».

La maleza

La parroquia de Miranda sufre, además, otros problemas que se repiten en los distintos barrios de la ciudad. Uno de ellos es la falta de limpieza de los arcenes de los viales. Como se sabe, este año se está demorando la contratación del servicio, lo que provoca que la maleza crezca de manera indiscriminada.

«Un día de estos tendremos una desgracia. La maleza ha crecido tanto, que la gente no puede caminar por el arcén y va por la carretera. En algunos puntos donde se estrecha llega a ser peligroso», asegura Rodríguez.

Además, los vecinos reclaman medidas para controlar la seguridad vial y evitar las carreras de coches por las calles principales; en ocasiones también por la red de caminos de la parroquia y que genera más de un susto.