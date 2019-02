La designación de Esther Llamazares crea malestar en un sector del Partido Popular Mercedes Fernández, Pedro de Rueda y Esther Llamazares. / MARIETA Su nombramiento, que aún deberá ser ratificado por el comité electoral regional, enoja a los más afines a Casado y Mallada RUTH ARIAS Miércoles, 27 febrero 2019, 06:35

Desde que Pedro de Rueda tomó los mandos del Partido Popular de Avilés encabezando una gestora impuesta por Mercedes Fernández en el verano de 2017, Esther Llamazares siempre había sido su número dos. Sin embargo, su designación como candidata a la alcaldía por parte del comité electoral local no ha sentado bien al sector del PP más afín a la nueva dirección del partido y, sobre todo, a la candidata regional, Teresa Mallada.

El nombramiento de Llamazares deberá aún ser ratificado por el comité electoral regional, pero no se espera que este órgano pueda echarlo atrás. Supondría otro golpe a un partido seriamente dañado en los últimos años no solo por las sucesivas escisiones, primero Foro y luego UCIN, sino también por las tensiones existentes entre los fieles a las siglas, muchos de los cuales no comulgan con la dirección local actual.

El nombre de Esther Llamazares Su nombre comenzó a sonar como posible candidata a la Alcaldía, y esa posibilidad parecía ser vista con buenos ojos también desde la dirección regional. Quien encabezara la lista en los comicios de 2015, Carlos de la Torre, se apartó del camino y anunció su intención de abandonar al primera fila, y la ruptura del partido en vísperas del congreso celebrado el año pasado terminó de allanarle el camino. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar con la elección de Pablo Casado como presidente nacional del partido y, sobre todo, con la designación de Teresa Mallada como candidata regional en detrimento de la presidenta, Mercedes Fernández, que aspiraba a ocupar ese puesto.

Comenzaron a respirarse aires de cambio y renovación, y la candidatura de Llamazares perdió algunos enteros. Comenzaron a barajarse otros nombres con perfiles diferentes, a la par que también se iniciaba el trabajo del comité electoral local, a cuyo frente se colocó al exedil de Foro Francisco Petit. Anteayer, casi por sorpresa, este órgano se reunió para tomar una decisión que no había sido consensuada con este nuevo sector pujante dentro del Partido Popular y que en algunos sectores se interpreta como un órdago de la dirección regional tras hacerse públicas las candidaturas a la Presidencia del Principado y la Alcaldía de Oviedo elegidas por Génova.