«Hay desigualdades que solucionar, tiene que haber un bus de La Luz a La Carriona» Sara Retuerto López | Concejala de Cambia Avilés Es una de las nuevas ediles de Cambia Avilés y cree que el Ayuntamiento debería ser más activo para que las ayudas sociales lleguen a más personas

Sara Retuerto se estrena como concejala en el Ayuntamiento de Avilés en este mandato. La edil de Cambia Avilés, la coalición con la que Podemos e Izquierda Unida se presentaron a las elecciones municipales, es avilesina y tiene 31 años. Diplomada en Relaciones Laborales, trabaja en los servicios jurídicos de la Unión de Consumidores en la oficina de la ciudad. Formará parte de la comisión de Hacienda y Recursos Humanos, y de la de Promoción Social y Cultura.

-¿Por qué toma la decisión de dar el salto a la política?

-Me gusta la política desde 'guaja' porque en mi casa hay formación política y sindical. Soy miembro de la ejecutiva de la Corriente Sindical de Izquierdas, cargo que dejaré ahora porque entiendo que no es compatible, y cuando se formó Podemos vi que era la mejor herramienta de transformación social por lo que me uní a la formación en Avilés, además formo parte del área de Feminismos de Podemos Asturias. Cuando Tania González formó su candidatura me invitó a unirme y decidí que era el momento de dar ese paso.

-Han pasado casi veinte días desde la constitución de la Corporación, ¿cuáles son sus primeras impresiones del trabajo en el Ayuntamiento?

-Todavía estoy aterrizando, sigo en mi trabajo y busco horas para poco a poco ir conociendo el funcionamiento interno.

-¿Qué cree que puede aportar a la política municipal?

-La política municipal es la más cercana, la que está pegada a la realidad y a los problemas de los vecinos. Se pueden cambiar muchas cosas que afectan realmente a la vida del ciudadano. Por ejemplo, en movilidad. Somos una ciudad obrera que se creó con distintos barrios y parece que se vive de espaldas a ellos. Existe desigualdad. Por ejemplo, en materia de transporte público no hay una línea que una el barrio de La Luz con el de La Carriona, una persona que trabaje en El Corte Inglés tiene que coger dos autobuses y eso lo tenemos que solucionar.

-Entre las comisiones en las que estará se encuentra la de Recursos Humanos, por su trayectoria sindical supongo que será la que más le interese.

-Sí. Conozco el ámbito privado, en lo público estoy entrando ahora, informándome, pero tengo un buen maestro que es Primitivo Abella que controla muy bien esto.

-Avilés destaca por su trabajo en atención social, otro ámbito en el que usted formará parte de la comisión. ¿Cree que hay cosas que cambiar?

-Es cierto el buen funcionamiento, pero siempre hay cosas que cambiar. Yo veo en mi trabajo la necesidad de llegar directamente a la gente para explicarles las ayudas que hay, por ejemplo en el ámbito energético, no quedarse esperando a que se presenten las solicitudes. También considero imprescindible cambiar las políticas de las escuelas de 0 a 3 años. Decir que se es feminista se puede poner en una camiseta, pero hay que actuar y todos los trabajadores tienen que tener la oportunidad de tener este servicio básico para que la conciliación sea real porque lo contrario es que muchas mujeres reducen su jornada con las consecuencias que luego tiene en su jubilación.

-¿Cree que podrán llegar a acuerdos con el PSOE en este mandato?

-Nosotros estamos abiertos a todo. Queremos conseguir cuatro propuestas básicas, como las escuelas de 0 a 3 o la remunicipalización de alguno de los servicios privatizados. No entendemos como a menos de treinta kilómetros, en Gijón, los servicios son municipales y en Avilés el mismo partido tiene un afán desmesurado por privatizar todo.

-¿Cómo ve la entrada de Vox en el Ayuntamiento?

-El mayor beneficiario del auge de Vox ha sido el PSOE. No sabemos qué hará en el ámbito municipal, pero está claro que con un partido como este retrocedemos cuarenta años en muchas política y lo estamos viendo con sus propuestas en Madrid.