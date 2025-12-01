Los desperfectos en las calzadas de Avilés se recopilarán en un mapa interactivo

Un mapa interactivo que permitirá la visualización de la localización y de las características de los desperfectos de las carreteras de todo el municipio de ... Avilés y además con una clasificación por colores que determina el grado de severidad de los mismos. Esto es una de las últimas contrataciones del Ayuntamiento en relación al uso de las nuevas tecnologías para mejorar la gestión del territorio.

La Concejalía de Servicios Urbanos, Movilidad y Medio Ambiente destina a este trabajo algo más de 18.000 euros y ha elegido para realizarlo una empresa especializada como es Sotavia Technologies, que ya ha realizado este tipo de mapas en ciudades como Santa Coloma de Gramanet, Rubí, Badalona, Salou, Rivas Vaciamadrid, Valencia, Villarreal, Tarrasa o Alicante, entre otros muchos.

El plazo para que la ciudad cuente con ese mapa que se podrá consultar vía web en los dispositivos móviles es de un mes. Durante ese tiempo los técnicos de esta empresa procederán al escaneo de las calles en un vehículo equipado con un dispositivo que recopila y analiza imágenes tridimensionales de la superficie del pavimento.

Estos trabajos se realizan por la noche y a la velocidad normal de circulación en vías urbanas por lo que no suponen ningún tipo de afectación al tráfico de las calles mientras se realizan los trabajos de análisis.