La empresa Konecta ejecuta diez nuevos despidos y suma cuarenta este año Los trabajadores de Konecta se concentraron ayer ante la sede de la empresa. / PATRICIA BREGÓN La presidenta del comité de empresa asegura que «no están justificados» y los trabajadores se concentran en señal de protesta por la medida J. F. GALÁN AVILÉS. Jueves, 23 agosto 2018, 01:22

Un grupo de trabajadores de Konecta se concentró ayer ante la sede en Avilés de la multinacional de telemarketing para mostrar su rechazo al reciente despido de diez trabajadores. «Es un goteo constante, en lo que va de año ya son unos cuarenta», manifestó la presidenta del comité de empresa, Carmen García. Admite que, como aduce la compañía, la carga de trabajo ha disminuido «pero no en la misma proporción que la plantilla. El recorte no está ajustado, por eso decimos no a los despidos», subrayó.

La sede de Avilés se ubica en el Camino de Heros, junto al Hospital San Agustín. Se estructura en dos divisiones, Konecta Comer y Konecta BTO, especializadas en la venta telefónica de servicios comerciales. Según la representante sindical, la primera tiene actualmente contrato con una empresa de gas natural y la segunda, en la que se concentran los despidos, con una de seguros médicos y otra de suscripciones a publicaciones.

La concentración de ayer se suma a otras realizadas a principios de año tras el despido de dieciocho trabajadores, que también consideran sin justificación. «Denunciamos la situación ante Inspección de Trabajo y a día de hoy ni siquiera hemos recibido una contestación», manifestó la presidenta del comité de empresa. La plantilla de Konecta Avilés se ha visto reducida así a unos 160 trabajadores. «La empresa no da opción al diálogo, ni siquiera se ha constituido una mesa de negociación. Estamos en un sector que caracteriza por la precariedad y nuestra situación es especialmente preocupante», añadió Carmen García.

Konecta es líder en soluciones integrales de Externalización de Procesos de Negocios y en la gestión de la relación con los clientes, cuenta con unos 59.000 empleados y en 2017 facturó 770 millones de euros frente con a los 738 del ejercicio anterior. El 4 de julio una empresa del grupo se adjudicó por 3,6 millones de euros el contrato del servicio de cita previa telefónica de la Agencia Tributaria y poco después los sindicatos le acusaban de llevar a cabo un expediente de regulación de empleo encubierto, de negarse a subrogar a los cien empleados de la anterior subcontrata y de no atender llamadas en gallego, catalán y valenciano.

La plantilla de Avilés no tiene previsto realizar nuevas movilizaciones.