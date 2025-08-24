El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Despliegue policial en La Exposición por un altercado entre jóvenes

Una persona fue trasladada al San Agustín tras haber recibido un golpe con un objeto en el rostro

LVA

Domingo, 24 de agosto 2025, 16:10

La Policía tuvo que intervenir anoche en un altercado entre jóvenes que se inició durante el espectáculo de Dani Parrondo en la pista de La Exposición, en la segunda verbena de las fiestas de San Agustín de Avilés.

Policía Local y Nacional movilizaron alrededor de una decena de patrullas sobre las dos de la madrugada para atajar el desencuentro entre los jóvenes, que se saldó con al menos una persona herida, que tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital San Agustín por una herida en la cara que habría sido producida por un objeto lanzado por otra persona a la que no se pudo identificar.

Los implicados trataron de zafarse de los agentes escondiéndose en el aparcamiento subterráneo, donde los policías trataron de localizarlos entre los coches que se encontraban estacionados.

Fue el incidente más destacado de una noche multitudinaria, con un lleno absoluto en la pista de La Exposición, en la que los agentes también actuaron en otras «incidencias puntuales sin mayor gravedad».

