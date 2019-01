«Después de Navidad y esta Bonoloto tenemos esperanzas en el Niño» Dos premios importantes en catorce días. / MARIETA La administración de lotería de El Parche ha entregado dos premios en las últimas dos semanas que suman casi 120.000 euros S. GONZÁLEZ AVILÉS. Domingo, 6 enero 2019, 07:15

La administración de lotería número 1, la situada en la plaza de España, está en racha, ha dado dos premios importantes en las dos últimas semanas, un quinto del Gordo de Navidad y uno de la Bonoloto. Ambos han supuesto el reparto de casi 120.000 euros entre los afortunados. Ahora aseguran poner «todas las esperanzas» en el sorteo del Niño que se celebra hoy.

Uno de los tres acertantes de cinco números más el complementario del sorteo del viernes de la Bonoloto selló su boleto en este local de El Parche y se lleva 58.814 euros. A última hora de la mañana de ayer, el afortunado o afortunada no se había acercado por la administración. La lotera cree que no fue un boleto de máquina, si no que pertenece a una persona que eligió ella misma los números que finalmente le han dado un buen pellizco.

El sorteo del Gordo de Navidad había dejado un quinto premio en esta administración con el número 18.596 como protagonista. Se había vendido una serie, diez décimos. En total 60.000 euros. Aunque ya han pasado quince días, las loteras aseguran no saber quienes han sido los afortunados. «Solo un hombre entró a comprobar en la máquina si su décimo era uno de los premiados, y lo era, pero se marchó rápidamente para llevarlo al banco directamente, por lo que no nos dio tiempo ni siquiera a felicitarle», dicen.

Como es habitual, en estos últimos días, después del premio de Navidad, han visto más animación en una administración de lotería ya de por sí muy concurrida. «La gente se anima cuando das un premio, vienen y se llevan algo para el por si acaso vuelve a tocar aquí», señalan desde esta administración regentada por Belén Panizo.