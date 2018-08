El detalle de la Policía Local de Avilés con dos jóvenes que regresaban solas a casa Imagen de archivo de dos agentes de la Policía Local de Avilés. / MARIETA Los agentes acompañaron a las chicas hasta el portal de sus viviendas en Puerta de la Villa y Versalles ALBERTO SANTOS AVILÉS Miércoles, 29 agosto 2018, 13:12

Ocurrió tras los conciertos de San Agustín. Dos mujeres jóvenes había disfrutado de las fiestas en Avilés y regresaban a casa solas. Fue en momentos distintos y en zonas distintas de la ciudad, en concreto en Puerta de la Villa y en Versalles, pero a las dos les sucedió lo mismo. En su trayecto hasta su domicilio se encontraron con una patrulla de la Policía Local de Avilés. Apenas había nadie por la calle, que parecía desierta a esa hora, y los agentes les preguntaron que dónde vivían al verlas solas y les acompañaron desde su coche hasta que entraron en el portal. Las jóvenes, reconfortadas, volvieron a casa con un plus de seguridad que les había dado la Policía Local.

El gesto no ha pasado desapercibido para el padre de una de las jóvenes, que ha utilizado una conocida red social para agradecer el gesto de los agentes. «Estoy contento porque me parece algo que no cuesta demasiado y que da mucha seguridad, tanto a las chicas jóvenes como a sus padres, y que sería una gran acierto que no fuera casual y que una patrulla se dedicara las noches de los fines de semana a hacer este tipo de vigilancias, y por otro lado me siento triste porque hayamos llegado a esta situación de no poder andar solas por la calle por las noches. Como quiera que sea, en esta ocasión mi agradecimiento y felicitación a la Policía Local de Avilés», asegura José Luis Ferrera. El Ayuntamiento también se ha hecho eco de este agradecimiento en su perfil de redes sociales.