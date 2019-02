Detenida la mujer conflictiva de Hermanos Soria por quebrantar una orden de alejamiento de sus vecinos La familia afectada, en el juzgado junto a familiares y amigos. / MARIETA Fue interceptada anoche por la Policía Nacional cuando se disponía a salir de su domicilio en un vehículo que también carecía de seguro ALBERTO SANTOS AVILÉS Martes, 5 febrero 2019, 11:47

M. I. M. G., la vecina conflictiva de la calle Hermanos Soria, 5, sobre la que pesa una orden cautelar de alejamiento junto a su hijo de los inquilinos del piso superior al suyo, fue detenida anoche cuando se disponía a abandonar su domicilio en su vehículo. Fue interceptada por la Policía Nacional, que la detuvo y la trasladó al calabozo de la Comisaría de Avilés por un supuesto quebrantamiento de la orden de alejamiento de trescientos metros de sus vecinos. Precisamente ayer por la tarde la familia afectada había presentado una denuncia por ese quebrantamiento tras observar como la madre y su hijo accedían al garaje del edificio en coche. Está prevista la celebración de un juicio rápido este mediodía en el Juzgado Número 4 de Avilés.

La familia conflictiva de la calle Hermanos Soria, número 5, sigue sumando órdenes de alejamiento de los vecinos que viven en el piso superior al suyo, aunque la última es de cumplimiento inmediato, ya que ha sido dictada por una jueza de forma cautelar ante la reiteración de denuncias contra ellos por acoso y coacciones. Así lo firmó la pasada semana la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 4 de Avilés, después de una nueva denuncia presentada el día 23 de enero por uno de los vecinos, en la que acusa a una mujer y a su hijo de intentar amedrentarlo por la calle, mediante grabaciones con el móvil tanto a él como a su esposa e hijo menor, además de acercarse en tono amenazante en varias ocasiones.

El último auto judicial recuerda sendas sentencias del mes de diciembre que condenan a la madre y a su hijo a seis meses de alejamiento de sus vecinos para ella, y un año para él, ambas recurridas en instancia superior, por lo que todavía no se han ejecutado. No obstante, a tenor de la reiteración de denuncias contra ellos, la magistrada considera que se puede inferir de esos precedentes «la situación de hostigamiento a la que los investigados están sometiendo al denunciante». Además, considera que los nuevos encuentros con la víctima y su familia no son casuales y ve en ellos «una evidente y objetiva situación de riesgo».

Por tanto, el auto establece como medidas cautelares una prohibición de aproximación a menos de trescientos metros de los acusados frente al denunciante, su mujer y su hijo menor de edad. Es decir, los vecinos conflictivos no podrán acudir a su domicilio o lugar de trabajo, ni aproximarse en cualquier lugar a ellos a menos de la distancia reseñada. Además, también se les prohíbe la comunicación, por cualquier medio, con los demandantes.

La familia afectada volvió a denunciar ayer el incumplimiento del auto judicial en Comisaría

Las medidas se mantendrán durante la tramitación del procedimiento abierto tras la nueva denuncia por acoso y coacciones, en tanto no recaiga sentencia firme. El auto judicial advierte a la mujer y a su hijo de que el incumplimiento de dichas medidas podrá dar lugar a la adopción de otras que impliquen una mayor limitación de su libertad personal, «incluida la prisión provisional».

Esta advertencia no parece haber hecho mella en los demandados, ya que todavía ayer lunes fueron denunciados por el quebrantamiento de la orden cautelar de alejamiento de sus vecinos. El demandante puso en conocimiento de la Policía Nacional que él y su familia observaron a primera hora de la tarde de ayer a la madre y su hijo mientras accedían en su vehículo al edificio de la calle Hermanos soria, número 5, donde tienen prohibido acercarse a menos de trescientos metros.

Una vez dentro del aparcamiento, comprobaron que el coche de los demandados estaba aparcado en su plaza, por lo que requirieron la presencia de la Policía Nacional. Los agentes comprobaron que el vehículo estaba en el garaje y llamaron reiteradamente a la puerta de la vivienda de la madre y de su hijo, sin obtener respuesta alguna. Según consta en la denuncia, otro vecino de la calle también los vio acceder en su coche al edificio, al que no pueden acercarse por orden judicial.

La familia que denuncia la reiteración en el acoso y las coacciones solicita de nuevo la intervención de las fuerzas de seguridad y de la Justicia ante el «miedo» que aseguran sentir tanto en la calle como cada vez que se acercan a su vivienda, que tuvieron que abandonar de forma temporal hace meses por la convivencia imposible con sus vecinos del piso inferior, lo que, entre otras cosas, aseguran que ha agravado la enfermedad de su hijo de tres años.

Ni siquiera las dos sentencias favorables, más el auto de medidas cautelares, que decretan orden de alejamiento han frenado la actitud de la madre y de su hijo. Sus vecinos aseguran que permanecen en su casa «con las persianas bajadas» y no abren la puerta a nadie, ni siquiera para recibir las notificaciones judiciales.

Ambas partes volverán a verse las caras mañana miércoles, en otro nuevo proceso judicial abierto por los mismos motivos. Es tal la proliferación denuncias -veintiuna- en las que están implicados la madre y su hijo con vecinos de las comunidades de propietarios de los edificios 1, 3 y 5 de la calle Hermanos Soria -36 de ellos firmaron un escrito- que la Fiscalía abrió en noviembre diligencias previas de investigación por un supuesto delito de acoso, que se archivaron con la presentación de una denuncia contra esta polémica vecina y también contra su hijo.