¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un coche de la Policía ante los juzgados de Avilés.

Una farmacia de Avilés alertó a la Policía: detenido por falsificar recetas médicas para traficar con fármacos

El individuo, un ciudadano ruso de 35 años, residía en España de forma irregular y cambiaba frecuentemente de domicilio en distintas provincias

B. López

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:42

Las sospechas de una farmacia del centro de Avilés han permitido detener a un ciudadano ruso de 35 años que falsificaba recetas médicas para conseguir medicamentos y sustancias psicotrópicas que luego vendía.

La intervención de la Policía Nacional se inició el pasado martes 4 de noviembre cuando una farmacia del centro de Avilés alertó a la Policía Nacional al sospechar de la autenticidad de unas recetas presentadas por un cliente.

Una patrulla se desplazó de inmediato al lugar, donde comprobó que los documentos presentaban irregularidades. A partir de ese momento se inició una investigación que permitió descubrir que el individuo se dedicaba de manera profesional a falsificar recetas médicas, canjearlas por medicamentos y revenderlos para obtener beneficios económicos.

El detenido, que residía en España de forma irregular y cambiaba frecuentemente de domicilio en distintas provincias, había logrado ya obtener medicamentos mediante recetas falsas en otra farmacia de Avilés y en varios establecimientos de Cantabria. Después vendía los fármacos en la Comunidad Valenciana.

Entre sus pertenencias, los agentes hallaron numerosas recetas falsificadas, un cuaderno con anotaciones escritas en ruso y un maletín con útiles para la confección de los documentos falsos, como sellos, tinta y material de impresión.

El detenido utilizaba la identidad de una tercera persona y los datos falsificados de un supuesto doctor valenciano para dar apariencia de autenticidad a las prescripciones.

Tras su detención, el individuo fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Avilés.

