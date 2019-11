Detenido un joven de dieciséis años mientras conducía un vehículo en Valliniello Imagen de archivo de la zona de Valliniello. / MARIETA La Policía Local de Avilés interceptó el coche la pasada madrugada L. V. AVILÉS Martes, 19 noviembre 2019, 09:59

Sigue el goteo de detenciones en Avilés de conductores que no disponen el preceptivo carné de conducir. No lo tienen no porque se lo haya retirado la autoridad competente tras cometer alguna infracción, sino que no lo han obtenido nunca. En la pasada madrugada se registró el segundo caso en apenas 48 horas. Según informa la Policía Local, a las 01.38 horas, agentes que viajaban en un coche patrulla detuvieron por un delito contra la seguridad vial, al conducir sin haber obtenido nunca permiso de conducir, a un joven de 16 años de edad que circulaba por la zona de Valliniello conduciendo un turismo.