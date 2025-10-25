Detenido el principal distribuidor de hachís en Versalles, un vecino del barrio Los vecinos dieron la voz de alarma tras un aumento de la sensación de inseguridad, algo que también denuncian los de Jardín de Cantos

La Policía Nacional ha detenido al que considera «el principal distribuidor de hachís del barrio de Versalles», un individuo que vivía en la zona y «centraba su actividad en el suministro a adolescentes y escolares de centros de secundaria cercanos».

El hombre fue arrestado el pasado lunes en una operación de la Policía Nacional de Avilés. Las investigaciones se iniciaron después de que los vecinos del entorno detectaran un incremento de episodios de desorden público, agresiones y un aumento de la sensación de inseguridad generada «por la constante afluencia de toxicómanos».

Al detenido se le intervinieron un total de 4.350 gramos de hachís y 87 de marihuana, además de 3.410 euros en efectivo y diversos útiles para la manipulación y distribución de la droga.

Fue puesto a disposición del juez, que decretó su ingreso inmediato en prisión.

Por otro lado, vecinos de Jardín de Cantos denuncian también un incremento de la sensación de inseguridad tras varios asaltos en diferentes modalidades. Según trasladan, hace unos días a una mujer trataron de robarle el bolso cuando caminaba por la avenida de Lugo, a la altura de la plaza de Arija. La resistencia de la mujer evitó que se consumara con éxito.

Quienes sí lograron su objetivo fueron el autor o autores del robo en una vivienda del Camino de Cantos. Al parecer, habrían roto el cristal de una de las ventanas y accedido por la misma. Se llevaron joyas y dinero en efectivo.

Los vecinos tratan de extremar la precaución tras tener noticia de estos sucesos. Temen, además, que se hayan producido más y que no hayan transcendido. Piden un aumento de la vigilancia policial en la zona. Recuerdan que el barrio es extenso y dada su cercanía tanto a la carretera como a una zona forestal, los delincuentes tienen dos vías de huida relativamente fáciles tras su tropelías.