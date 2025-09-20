Detenido tras chocar con dos turismos y negarse al control de alcohol

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

R. D. Un avilesino de 54 años fue detenido por la Policía Local el pasado jueves al filo de la una de la madrugada por un delito contra la seguridad vial. Conducía en el barrio de La Luz y en Núñez de Balboa colisionó contra otros dos turismos que se encontraban estacionados en esa calle. Los agentes que acudieron al lugar detectaron en el investigado «indicios evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol», pero el hombre se negó en rotundo a realizar las pruebas de alcoholemia. Ante esto, la Policía Local le detuvo i por dos delitos que se investigan, tanto por conducir bajo la influencia de las bebidas alcohólicas como por negarse a realizar las pruebas reglamentariamente establecidas.

Por otro lado, la Policía Local también detuvo esta semana a un vecino de Oviedo de 23 años al ser sorprendido conduciendo un turismo sin carné reglamentario, al no haberlo obtenido nunca. La intervención tuvo su origen en un accidente de tráfico sucedido en Llano Ponte.