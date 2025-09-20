El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Detenido tras chocar con dos turismos y negarse al control de alcohol

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

R. D. Un avilesino de 54 años fue detenido por la Policía Local el pasado jueves al filo de la una de la madrugada por un delito contra la seguridad vial. Conducía en el barrio de La Luz y en Núñez de Balboa colisionó contra otros dos turismos que se encontraban estacionados en esa calle. Los agentes que acudieron al lugar detectaron en el investigado «indicios evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol», pero el hombre se negó en rotundo a realizar las pruebas de alcoholemia. Ante esto, la Policía Local le detuvo i por dos delitos que se investigan, tanto por conducir bajo la influencia de las bebidas alcohólicas como por negarse a realizar las pruebas reglamentariamente establecidas.

Por otro lado, la Policía Local también detuvo esta semana a un vecino de Oviedo de 23 años al ser sorprendido conduciendo un turismo sin carné reglamentario, al no haberlo obtenido nunca. La intervención tuvo su origen en un accidente de tráfico sucedido en Llano Ponte.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jorge Martínez, vocalista de Ilegales, anuncia que padece cáncer
  2. 2 La Guardia Civil halló el cadáver de un hombre al acudir al atropello de tren a una vaca en Gijón
  3. 3 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  4. 4 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  5. 5 La abogacía despide a Marta Felgueroso y Abel Díaz: «Con fe es más fácil afrontarlo»
  6. 6

    El jinete asturiano Sergio Álvarez Moya renuncia a competir con España
  7. 7

    Mata a dos israelíes el chófer de un camión de ayuda humanitaria
  8. 8 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  9. 9 Un saurópodo de más de 20 metros
  10. 10 Apedrean un autobús de TUA y le rompen una luna en el barrio de Buenavista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Detenido tras chocar con dos turismos y negarse al control de alcohol