Detenido un vendedor de la ONCE por simular un robo e intentar cobrar el seguro Imagen de archivo de un expendedor de cupones. / LVA Denunció ante la Policía Nacional de Avilés que le habían quitado con violencia el dinero de la recaudación de la venta de cupones cuando iba a ingresarlo a la entidad bancaria LA VOZ DE AVILÉS AVILÉS Martes, 20 noviembre 2018, 13:54

Policías adscritos a la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Avilés han dertenido a un vendedor de la ONCE por simulación de delito y fraude al querer cobrar el seguro de la venta de los cupones tras denunciar un falso robo con violencia. Se le imputa una simulación de delito e intento de fraude al seguro.

La investigación se inició cuando, el ahora detenido, manifestó haber sido víctima de un robo con violencia cuando se dirigía a la entidad bancaria para realizar el ingreso de la recaudación de la venta de cupones de la ONCE del día anterior. En su denuncia manifestaba haber sido abordado por la espalda por un individuo que, de forma violenta, lo inmovilizó y consiguió arrebatarle el dinero que llevaba encima, haciendo constar que debido a la rapidez con que sucedieron los hechos y la sorpresa no podía aportar dato alguno del presunto autor.

Desde un primer momento, hubo indicios que extrañaron a los investigadores, iniciándose una investigación, que semanas después, concluyó con el denunciante reconociendo ante los investigadores, la falsedad de la denuncia para obtener del seguro la reposición del dinero supuestamente robado.

El detenido debe hacer frente, no solo a la imputación por la simulación del delito, sino también al intento de fraude al seguro. Con esta, es la tercera ocasión en la que la Policía Nacional instruye denuncias por simulación de delito en lo que va de año. Estas denuncias, en la mayoría de los casos, lo que buscan es obtener un beneficio a costa de los seguros, presuponiendo que no se perjudica a nadie y no siendo conscientes en la mayoría de las ocasiones de las penas a las que se enfrentan si son descubiertos.