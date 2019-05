Detenido en Versalles un hombre que tenía prohibido entrar en España Imagen de archivo de la calle La Paz de Versalles. / MARIETA La Policía Local sorprendió a este individuo de madrugada cuando arrancaba insignias de vehículos en la calle La Paz Y. DE LUIS AVILÉS. Miércoles, 1 mayo 2019, 02:36

Una patrulla de la Policía Local que vigilaba en las calles de Versalles vio, sobre las tres y media de la madrugada de ayer, a un hombre realizando movimientos sospechosos cerca de un vehículo. Cuando se acercó a él pudo comprobar que estaba robando insignias de los coches estacionados en La Paz. Tenía en su poder ya de dos aparcados en esa calle y además tenía otra que había arrancado de un coche estacionado en la calle Pelayo.

Al comprobar los agentes la identidad de este hombre, de 37 años y domiciliado en Avilés, saltó la alarma, sobre él pesaba una orden de detención y presentación ante la Policía Nacional por un quebrantamiento de la orden de entrada en territorio español.

La patrulla trasladó al detenido a la comisaría de la calle Río San Martín, donde ya se le instruyeron las diligencias oportunas por parte de este cuerpo de seguridad.

Las ordenes de prohibición de entrada en España tienen una duración variable en función de las circunstancias que concurran en cada caso. No obstante, si la persona no es considera una amenaza grave para el orden público o la seguridad general su vigencia no excede de cinco años, de hecho, normalmente, el tiempo que se suele poner es de tres años.

Por otro lado, la Policía Municipal había detenido unas horas antes también a un hombre de 48 años vecino de Grado que tenía en vigor una orden de detención decretada por un juzgado de esa localidad.

Control en Llaranes

A última hora de la tarde del lunes la Policía Local también estableció un control en Llaranes en el que denunció administrativamente a dos conductores por arrojar una tasa del alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos sin sobrepasar los 0,60 miligramos por litro de aire espirado, tasa a partir de la cual se convierte en delito contra la seguridad vial. Un tercer conductor fue denunciado también por dar resultado positivo en el test indiciario de droga, en este caso por opiáceos.

Este tipo de control sobre la presencia de drogas que la Policía Local de Avilés comenzó a aplicar hace dos años en Avilés se sigue una tramitación a partir del test positivo que supone la remisión del resultado para su análisis. No todos los positivos finalizan en el juzgado, como sucede con el alcohol. La máquina que usa la Policía Local detecta cocaína, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas y THC (hachís), además de benzodiacepina. De todos ellos el cannabis es el que en más ocasiones se encuentra.